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  •   Son Dakika! Bitcoin 21.000 Doların Altına Düştü! Kripto Paralar Dikkat!

Son Dakika! Bitcoin 21.000 Doların Altına Düştü! Kripto Paralar Dikkat!

Bitcoin fiyatı neden hızla düşmeye başladı? Bugün gelen yükselişin arkasında ne var?
19:06
18 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi 16 Ocak tarihinden bu yana ilk defa 20.800 dolarlı seviyelere kadar geriledi. Son dakika olarak duyurduğumuz ABD Adalet Bakanlığı haberi satıcıların güç kazanmasına katkı sağladı. Tüm kripto para yatırımcıları saat 20:00’da yapılacak açıklamanın detaylarına odaklandı. Peki kripto paraları neler bekliyor?

Bitcoin Neden Düştü?

Bitcoin fiyatı ABD Adalet Bakanlığının kripto konusunda açıklayacağı küresel eylemin (ne olduğu belirsiz) korkusuyla düşmeye başladı. Ayıların ellerini ovuşturmasına neden olan bu gelişme zaten aşırı alım bölgesinde olan (kısa zaman diliminde) RSI’ın satışları tetiklemesini sağladı. Eğer devam eden herhangi bir kripto davasıyla alakalı bazı açıklamalar görürsek ve küresel ölçekte kripto odaklı kısıtlayıcı bir adım atılmazsa bu durum Bitcoin fiyatının hızla 21.500 doların üzerine çıkmasını sağlayabilir. Şimdilik Bitcoin fiyatı korkuyla düşmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri makroekonomik verilerinin beklentilerin çok uzağında kalmasıyla Bitcoin bugün 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD piyasaları açıldığı sırada 21.600 doların üzerinde bulunan fiyat yaklaşık yarım saat sonra gelen son dakika haberinin ardından düşmeye başladı.

Bitcoin (BTC)

Özellikle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), maliyet artışlarının konsensüsün öngördüğünden düşüşüne devam etmesi enflasyon için güzel bir gelişmedir. ÜFE %6,2 olarak gerçekleşirken, beklenti %6,8 idi. Çekirdek ÜFE %5,5 olurken beklenti %5,7 idi. Halihazırda gerilemekte olan ABD dolar endeksi (DXY), Japonya haberleriyle başlayan geri çekilmeyi ÜFE’nin açıklanmasıyla 101,5 seviyelerine kadar devam ettirdi. DXY yazı hazırlandığı sırada 101,9 seviyesinde bulunuyordu.

Son düşüşün 20:00 toplantı detayları ortaya çıktıkça tersine dönmesi muhtemel gibi görünüyor. Eğer Adalet Bakanlığı yetkilileri mevcut bir davayla alakalı atılan adımları bu toplantıda raporlar ve küresel ölçekte kripto paraları kısıtlayan adımlar açıklamazsa fiyatın aniden 21.500 doların tekrar aştığını görebiliriz. Dolar endeksi, makro ekonomik görünüm ve yatırımcı duyarlılığı şimdilik bu senaryoya müsait görünüyor. Elbette geç kalınmış long pozisyonların tasfiyesi için önümüzdeki 1 saatte (20:00’a kadar) 20.400 seviyelerine iğneler atıldığını da görebiliriz.

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