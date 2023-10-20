Son Dakika: Bir Altcoin Daha Google Müjdesi Verdi

Kripto paraların zemin hazırladığı ve gelişimine öncülük ettiği web3 anlatısı büyümeye devam ediyor. Yeni ortaklık bugün duyuruldu. Altcoinlerin Google Cloud ile ortaklıkları genelde sunucu hizmeti sağlayıcısının Web3 dünyasına hazırlığı olarak yorumlamalıyız. Bu ortaklıklar çoğunlukla yatırım vesairden ziyade entegrasyondan ibaret oluyor.

EGLD Google Ortaklığı

Altcoin ekipleri beklettikleri güzel haberleri vermek için doğru zamanı buldu. BTC 30.000 doları aşarken EGLD müjdeyi veren ilk ekip oldu. Google Cloud, Web 3’teki varlığını güçlendirmek için blockchain altyapı firması MultiversX (eski adıyla Elrond) ile iş birliği yapacak. Platforma entegre edilen MultiversX Web3 projelerinin Google Cloud ekosistemindeki güçlü veri analitiği ve yapay zeka araçlarından değerli bilgiler elde etmelerine yardımcı olacak.

Google Cloud Web3 EMEA Başkanı Daniel Rood şunları söyledi;

“Web3 geliştiricilerinin daha hızlı inşa etmelerini ve ölçeklendirmelerini sağlamak için heyecan verici fırsatlar var. MultiversX ile ortaklığımız stratejimizi genişletmemize ve daha fazla erişim sağlamamıza, blockchain dünyasındaki konumumuzu sağlamlaştırmamıza yardımcı olacak.”

EGLD fiyatı haberin öncesinde yeterince yükseldiği için ciddi bir dalgalanma görmedi.