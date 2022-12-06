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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance yatırımlarına ara vermiyor.

Kasım’ın Kazananları: Owl Protocol ve BlockVision!

Kripto para borsası Binance’ın önde gelen programlarından BNB Chain Hibe programı, Web3 projelerine destek vermeye devam ediyor. BNB Chain, umut vaat eden projeler için her ay 500.000 dolara varan düzenli bir fon ayırıyor. Bu girişim, işlem hacmi ve Web3’teki günlük aktif kullanıcılar açısından dünyanın en büyük akıllı sözleşme blok zinciri olan BNB Chain üzerine inşa ediln veya buna geçiş yapmak isteyen yenilikçi projelere ve ekiplere kapı açıyor. BNB Chain, birçok projenin katıldığı Kasım ayındaki çekişmeli yarışmada kazanan 2 projeyi açıkladı. Binance, kaydettikleri etkileyici ilerlemenin bir sonucu olarak hem Owl Protocol hem de Blockvision’a finansal destek sağlamayı taahhüt etti.

Owl Protocol, herhangi bir sanatçının, içerik oluşturucunun veya geliştiricinin dinamik NFT’ler (dNFT) için harika yeni yardımcı programlar oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı akıllı sözleşme ilkelleri, SDK’lar, API’ler ve kodsuz bir kullanıcı arabirimi yaratıyor. Amaçları, dinamik NFT‘leri (dNFT) herkes için ve herhangi bir blok zincirinde erişilebilir kılan, aynı zamanda mevcut standartlara saygı duyan ve her şeyin merkeziyetsiz kalmasını sağlayan araçlar oluşturmaktır, böylece NFT sahipleri her zaman kendi verilerine sahip olur. BlockVision ise geliştiriciler için devrim niteliğinde çok zincirli node, Mempool, FT, NFT ve DeFi API sağlayıcısı ve gerçek zamanlı veri alma portalıdır. Oldukça düşük gecikme süreleri ve yüksek kullanılabilirlik ile BlockVision, Web3 üzerindeki işlemleri çocuk oyuncağı haline getirir.