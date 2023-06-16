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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance US‘e açılan menkul kıymet davası ve inceleme, borsaya çok sert bir darbe vurdu. Bunun etkileri yavaş yavaş azalma gösterirken bu sefer ise AB’den buna benzer darbeler gelmeye başladı. Aktarılan son dakika gelişmesine göre ise bu sefer direkt olarak Binance Global’e karşı bir soruşturma açıldı. CoinDesk’e konuşan Paris Kamu Başsavcısı, Binance’in ağırlaştırılmış karapara aklama suçundan soruşturma altında olduğunu aktardı.

Binance’e Fransa Soruşturması!

Yerel yetkililerin ve Paris Başsavcılık Ofisinin aktardığı bilgilere göre, yasalara aykırı bir şekilde dijital varlık hizmeti sunmak ve ağırlaştırılmış karapara aklama suçlarından Binance‘e soruşturma açıldı. Fransız yetkililer, borsanın ülke içerisinde lisans olmadan hizmet verdiğini ve karapara aklama suçuna geçit verdiğini vurgulamakta. Binance’in özellikle yasa dışı yoldan gelir elde edenlerin paralarını akladığı bir yer haline geldiği vurgusu dikkat çekiyor. İlginç olan ise Binance’in Fransız finansal düzenleyicisine kayıtlı olması ve buradan PSAN yani dijital varlık hizmeti sağlayıcısı olarak lisans alması bilgisi olarak aktarılıyor.

Binance’e karşı soruşturmanın, Paris’in özel soruşturma bürosu SEJF tarafından yapıldığı vurgulanıyor. Soruşturmanın Şubat 2022’den beri devam ettiği aktarılıyor.

Binance’e AB Operasyonu

Aslında Binance bugün AB’den birden fazla darbe yedi. Fransa haberinin basına aktarılmasından hemen önce Hollanda cephesinden de bir haber geldi. Binance tarafından yapılan açıklamada, borsanın Hollanda pazarından çekileceği ifade edildi. Yerel mali düzenleyici ile anlaşma sağlanamadığını belirten Binance, Hollanda’yı tamamen kaybediyor. Bu kapsamda Binance’in 17 Haziran TSİ 03.00’den itibaren Hollanda yerleşik olan kullanıcılara alım satım hizmeti veremeyeceği belirtildi. Kullanıcılara bunun devamında detaylı bilgileri içeren mail atılacağı vurgulandı.

Binance, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, İsveç ve Litvanya gibi birçok AB ülkesinde gerekli lisanslara sahip olduğunu belirtse de bu ifadenin hemen üzerine Fransa haberinin gelmesi yatırımcıları paniğe sürükleyebilir. ABD’den sonra benzer olayların peş peşe gelmesi de aslında Binance US’in yanı sıra Binance Global’in de tehlikede olduğunu düşündürüyor.

Binance’ten Cevap Geldi

Binance, TSİ 15:02 itibarıyla Twitter üzerinden konu hakkın bir açıklama yayınladı. Borsa tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta ilgili otoriteler tarafından Binance’in Fransa ofisine denetleme yapıldığı vurgulandı. Binance’in bütün gerekliliklere uyduğu belirtilirken, düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri ile de yakınen çalışıldığı bilgisi verildi. Binance direkt olarak soruşturmaya yönelik açıklamada bulunmasa da bunun sıradan bir ziyaret olduğu izlenimini vermeye çalışmış gibi gözüküyor.