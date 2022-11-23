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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, uzmanlar FTX krizinin sektörde domino etkisi yaratabileceğinden endişe duyuyor.

CZ: Benimseme Devam Ediyor!

FTX kıvılcımı sektöre risk teşkil etmeye devam ederken, uzmanlar bu krizin etkileri konusunda bölünmüş durumda. Bazıları Genesis iflası ve ardından yaşanacaklara dikkat çekerken, felaket tellallığı yapıyor. Bazıları ise uzun uzun vadede daha iyimser bir tablo çiziyor. Bitcoin rezervleri bakımından tarihinde ilk kez liderliğe oturan Binance‘ın CEO’su CZ ise umut dağıtmaya devam ediyor.

Binance CEO’su CZ bugün paylaştığı bir tweet’te, “Bazıları (ben dahil) FTX krizinin “sektörü birkaç yıl geriye götüreceğini” söylüyor. Ama düşününce bu doğal bir süreç. Elbette ki her sektörde ilerleme kaydedildikçe başarıların yanı sıra başarısızlıklar da olacaktır. 70 yılı aşkın geliştirmenin ardından geleneksel finans dünyası da 2008’de kriz yaşadı. Kripto para sektörü hızla toparlanacak ve daha da güçlenecek. Son 3 günde 2 ülke ziyaret ettim. Benimseme devam ediyor. ” ifadelerini kullandı.