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Son Dakika: Beklenen Oldu Kripto Para Yatırımcıları Mutlu

Özet

  • Kripto para yatırım ürünleri, Temmuz 2022'den bu yana en büyük girişi gördü.
  • Haftalıkta 326 milyon $'lık giriş oldu.
  • BTC 34.856 $ ile raporun ardından günlük zirvesine ulaştı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:46
30 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 34.856 dolara kadar çıktı çünkü son gelen haber piyasalar için oldukça önemli, pozitif bir gelişmeydi. Günlerdir yaptığımız uyarılar Pazartesi günü (bugün) gelecek CoinShares raporunda büyük bir talep göreceğimiz yönündeydi. Kurumsal yatırımcıların CME BTC ürünlerine artan talebi bize bunun ilk sinyalini verdi.

İçerik Rehberi

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Günlerdir yaptığımız uyarılarda bugün gelecek raporun kurumsallardan büyük bir talebi yansıtacağını söylüyorduk. CoinShares’in son kurumsal yatırımcı raporu yayınlandı. Buna göre kripto para yatırım ürünleri, Temmuz 2022’den bu yana en büyük girişi gördü. Haftalıkta giriş tam 326 milyon dolar oldu. Bu rakam piyasalarda artık bir trend değişiminin başlamış olabileceğini söylüyor.

CoinShares son raporunda şunları yazdı;

“Kripto varlık yatırım ürünleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun ABD’de spot bazlı bir Bitcoin ETF’sini onaylamaya hazırlandığına dair yatırımcıların artan iyimserliği nedeniyle Temmuz 2022’den bu yana en büyük tek haftalık giriş olan 326 milyon doları gördü. Aylık girişler şu anda yarım milyar dolara yaklaşmış durumda.”

Bölgesel olarak baktığımızda girişlerin sadece %12’si ABD merkezliydi. Talebin yoğunlaştığı Kanada, Almanya ve İsviçre bölgesindeki yatırımcılar 134 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında giriş yaptı. Bu da bize BTC fiyatının güçlü kalması halinde ABD’de artması muhtemel taleple daha fazla giriş görebileceğimizi söylüyor.

Solana (SOL) bu haftanın da kurumsal cephede yıldız altcoini oldu. Haftalık giriş Solana yatırım ürünlerine 24 milyon dolardı.

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