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Son Dakika! Avrupa’dan Bitcoin ve 99 Altcoin’e Büyük Müjde! İşte Ayrıntılar!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, Avrupa'dan gelen haberler kripto para sektörünün hedefine emin adım adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor. 
12:19
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, Avrupa’dan gelen haberler kripto para sektörünün hedefine emin adım adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor.

Avrupa Dijital Bankası N26, Kripto Kervanına Katıldı!

Avrupa dijital bankası N26, kripto para hizmeti başlattığını duyurdu. Banka, yeni uygulamasına Avusturya’dan başlayacak. ‘N26 Kripto’ adlı hizmet, önümüzdeki haftalarda bankanın Avusturyalı müşterilerinin kullanımına sunulacak ve başlangıçta Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dahil 100 token’ı içerecek. N26, uygulamayı önümüzdeki altı ay içinde diğer pazarlardaki kullanıcılara da sunmayı ve sonunda token teklifini toplam 194 token’ı içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. N26’nın baş ürün sorumlusu Gilles BianRosa, CNBC’ye bankanın kripto aracılık özelliğinin kullanıcıların tartışmalı ve emekleme döneminde olan bu sektöre güvenli bir şekilde girmelerini sağlayacağını belirtti.

Berlin merkezli N26, kripto para kervanına geç giren şirketlerden. Rakipleri PayPal ve Revolut, uzun süredir kullanıcılarına dijital varlıkları satın alma ve satma ve ödeme olanağı sunuyor. Ayrıca Mastercard ve Visa gibi ödeme devleri müşterilerine kripto ve “Web3” hizmeti sunuyor.  Çarşamba günü, Brezilya dijital bankası Nubank, Nucoin adlı kendi tokenini piyasaya sürdü. N26’nın kripto hamlesi ayı piyasasında geldi. Bitcoin ve altcoin’ler, yatırımcıların yüksek faiz oranları ve likidite kısıtlamaları konusundaki korkular nedeniyle piyasadan kaçmasının ardından bu yıl büyük darbe aldı.

  “İlgi, Ayı Piyasasında Dahi Süper Seviyelerde”

Önde gelen bankalar, yüksek volatilite ve dolandırıcılığa karışma konusundaki endişeleri nedeniyle kripto paralardan uzak dururken, AB bankacılık lisansına sahip olan N26, cesur bir adım attı. BianRosa, uzun vadede işlerin yolunda gideceğini ve piyasanın nasıl gittiğine dair lansmanı zamanlamaya çalışmadıklarını belirtti. N26, %1,5’lik indirimli işlem ücretiyle sunduğu Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimleri için alım satım siparişlerinde %2,5 ücret alıyor.

Bu özellik,  Avusturyalı kripto ve hisse senedi alım satım uygulaması Bitpanda tarafından destekleniyor. Bitpanda, N26 aracılığıyla yapılan her işlemden bir komisyon alıyor. N26, zaman içinde diğer varlık türlerinde ticareti desteklemeyi planladığını söyledi. Avrupa Birliği, dijital varlıklar etrafında yatırımcı korumalarını artırması beklenen yeni kurallarla kripto paraların “Vahşi Batı” imajını yıkmaya çalıştı. N26, dolandırıcılık önleme sistemlerinde iddia edilen başarısızlıklar nedeniyle daha önce Alman mali gözlemcisi BaFin tarafından büyümesine kısıtlamalar getirmişti. BianRosa CNBC ile röportajda, “Kullanıcılarımız kripto paralara büyük oranda ilgi gösteriyor. İlgi, ayı piyasasında bile süper yüksek seviyelerde kalıyor.” dedi.

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