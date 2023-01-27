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Son Dakika: Amazon Bombayı Patlattı! Kripto Para Dünyasında Şenlik Başlıyor!

Dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan Amazon kripto dünyasına adım atmak konusunda çalışmalarına hız vermiş gibi görünüyor.
00:25
27 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amazon dünyanın en değerli şirketlerinden birisi konumunda. Şimdi ise yeni bir alanda çığır açmaya geliyor olabilir. Konuya aşina dört kaynağa göre Amazon bir kripto varlık girişimi başlatıyor ve ilkbaharda bir NFT girişiminin beklendiğini söyledi.

Amazon’un Eli Güçlü Görünüyor

Amazon’un işleri yoluna koymak için yanında bir düzineden biraz daha fazla kripto destekçisi ortağı olduğu söyleniyor. İki kaynak, blockchain tabanlı oyunlara ve ilgili NFT uygulamalarına odaklanıldığını söyledi.

Bir kaynağa göre, çalışmalara bir örnek verilecek olursa, Amazon müşterilerinin kripto oyunları oynamasını ve bu süreçte ücretsiz NFT talep etmesini sağlayacak. Kaynaklar, bu çabanın hala gelişmekte olduğunu söyledi. E-ticaret devinin cesur kripto hedeflerini kamuoyuna duyurması için Nisan ayı belirlenmiş gibi görünüyor.

Kaynaklardan biri, bu çabaya öncülük eden Amazon yöneticilerinin geçtiğimiz aylarda ofiste vakit geçirdiğini söyledi. Aynı kaynak, o dönemde planın, daha önceki yinelemesinde, bir sanatçıyla en az bir NFT’nin piyasaya sürülmesi olduğunu söyledi. Amazon’un Web3 planı o zamandan bu yana önemli ölçüde değişmiş görünüyor.

Amazon’un NFT girişimine personel açısından kimin liderlik ettiği hala belli olmadı. Belirli NFT oyun girişimlerini de içerecek olan platforma ilişkin ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı, ancak iki kaynak platformun popüler web barındırma platformu Amazon Web Services (AWS) yerine Amazon’un kendi bünyesinde çalışacağını söyledi.

Beşinci bir kaynak ise Amazon’un son zamanlarda bir dizi başka Web3 girişimini araştırdığını söyledi. Bir kaynak, hem platform hem de Amazon’un ek kripto girişimleri söz konusu olduğunda, bir dizi dahili işe alımın muhtemelen bir ön koşul olacağını belirtti.

 

Şirket Kripto Paralar Konusunda İyimser

Amazon Web Services, Web3 alanında geliştiriciler ve mühendisler için zaman zaman roller yayınlamış olsa da, e-ticaret sitesi kripto veya blok zinciri alanlarını keşfetmesiyle de tanınan bir şirket değil. Amazon Coins programı 2013’teki tanıtımın ardından varlığını sürdürüyor, ancak bu bir kripto girişiminden ziyade basit bir sadakat programına benziyor.

Amazon’un CEO’su Andy Jassy daha önce şirketin NFT satmasına açık olduğunu ve şirketin genel olarak kripto para birimlerine kapıyı kapatmadığını belirtmişti. Dune Analytics’in verilerine göre, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kullanıcı, işlem hacmine göre bugün lider NFT pazarı olan OpenSea ile etkileşimde bulundu.

AWS kısa bir süre önce Avalanche blok zincirinin arkasındaki şirket olan Ava Labs ile bir ortaklık imzaladı ve Ava’dan Emin Gün Sirer bunu hem bireysel hem de kurumsal geliştiricilerin kendileri için en mantıklı olan yasal yetki alanında AWS ile anında düğümler oluşturabilmesi ve ağları test edebilmesi için büyük bir nimet olarak tanımladı.

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