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Kripto para sektörü kriz üstüne kriz yaşarken, regülasyon ve yasak çağrıları da ivme kazanmaya başladı. Bu süreçte önde gelen şirketlerden önemli duyurular geliyor.

Microsoft’tan Yasak Geldi!

Microsoft artık izinsiz kripto para madenciliği faaliyetlerini yürütmenin yasak olduğunu açıkladı. Ancak, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ek bir istisna var. Teknoloji şirketinin servislerini kullanarak kripto para madenciliği yapmak için Microsoft‘tan yazılı izin almak zorundasınız. Böyle bir kararın neden alındığına dair Microsoft’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak, şirketin iş ortaklarını korumayı hedeflediği ve kripto para madencilerinin Microsoft’a ait olan bulut servislerini kullanıp kendisine gelen faturaları ödemeyeceğini tahmin ettiği için endişeli olduğu tahmin ediliyor. Açıklamaya göre, yazılı izin alan kişilerin imza attığı faaliyetler Microsoft tarafından takip edilebilecek. Google Cloud, Oracle, OVH ve Digital Ocean gibi şirketler de kendi servislerinin kripto para madenciliği faaliyetlerinde izinsiz bir şekilde kullanılmasına izin vermiyor.