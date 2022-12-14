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Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Alcoin’ler İçin Kritik Duyuru Geldi: Düğmeye Basıldı!

Kripto para karşıtlığı son dönemde yaşanan krizler nedeniyle zirveye ulaşırken, ABD'den gelen haberler bu durumu destekler nitelikte. 
15:25
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para karşıtlığı son dönemde yaşanan krizler nedeniyle zirveye ulaşırken, ABD’den gelen haberler bu durumu destekler nitelikte.

2 Senatör, Harekete Geçti!

ABD’nin Massachusetts eyaletinin senatörlerinden Elizabeth Warren, uzun bir zamandır kripto para karşıtlığı ile biliniyor. Daha önce Konge’ye kripto para karşıtı birkaç tasarı sunan politikacı  Bitcoin’in (BTC) spekülatif bir varlık olduğunu ve sonunun fiyaskoyla bitebileceğini söylemişti. Geçen hafta yaptığı açıklamada Warren kripto paralaın  da menkul kıymetler gibi düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini bildirmişti. Bu açıklamalar, FTX krizi nedeniyle piyasadan milyarlarca doların buhar olmasından sonra geldi.

Politikacı daha fazla şeffaflık ve müşteri fonlarının güvence altında alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Senatör Warren tüm yetkisini kullanmak istediğini vurgulamıştı. Uzmanlara göre, Elizabeth Warren, üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısı, kendisine ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’a kripto para sektöründeki düzenleme yetkisinin büyük bir çoğunluğunu verecek. ABD’den gelen güncel verilere göre, senatörler Warren ve Marshall’ın Kongre’ye kripto para alanında kara para aklama karşıtı yasa tasarısı sunacağı bildirildi.

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