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İşler tam anlamıyla karıştı. İnsanlar artık Hazine Bakanlığı ve Fed yetkililerine inanmıyor. Birkaç gündür ABD bankacılık hisse senetlerinde devam eden düşüşe dikkat çekiyorduk. Pazartesi günü FRB satılmış olsa da JP Morgan yetkililerinin de ifade ettiği gibi bankacılık krizi bitmiş değil. Bir banka daha satılmak üzere.

ABD Bankaları Batıyor

Konuya aşina olan kişilere göre, üç rakip kredi kuruluşunun çöküşünün ardından hisse senetleri çakılan PacWest Bancorp satış dahil tüm seçenekleri araştırıyor. 44 milyar dolarlık varlığa sahip banka iflas eden diğer bankalara göre daha küçük. Ancak son haberler yatırımcıların orta ve küçük ölçekli bankalardan kaçışını hızlandıracak gibi görünüyor. Daha birkaç saat önce Powell artık mevduat hareketliliğinin normale döndüğünü söylemişti.

PacWest de iflas ederse daha fazla bankanın çöktüğünü görebiliriz. Üstelik bu çöküşlere karşı artık Fed ve Hazine Bakanlığının bir şeyler yapması gerekecek. Tüm bankaları JP Morgan’ın satın alması mümkün olmayacak. Nitekim Fed başkanı bugün FRB satışının bir istisna olduğunu söylemişti.

Beverly Hills merkezli bankanın bir mali danışmanla çalıştığını ve bir ayrılık ya da sermaye artırımını da değerlendirdiğini söyleyen kişiler, konunun kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Söz konusu kişiler, satışa açık olmakla birlikte, şirketin resmi bir açık artırma süreci başlatmadığını söyledi.

Bloomberg raporuna göre yakında ABD’de beşinci büyük banka iflasını göreceğiz.

Bitcoin Yükseldi

Haberin ardından 28.300 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin fiyatı 28.500 doları aştı. Banka iflasları BTC için fiyat katalizörü olmaya devam ediyor. 2 gün önce Beyaz Saray’dan yapılan “faiz artışları bankacılık krizini destekliyor” açıklamasının ardından Fed artık ağırdan aldığı tavan ilanını önümüzdeki toplantıda yapabilir. Banka iflaslarının sürmesi bu beklentiyi kuvvetlendireceği için Haziran toplantısına kadar Bitcoin daha büyük ralliler yapabilir.

Bankaların artık güvenli olduğuna dair açıklamalar mevduat sahiplerinde bir karşılık bulmuyor. Parasını çekmek isteyen ABD vatandaşları daha fazla banka iflas ettikçe yönelimleri değişmeyeceği için iflasları kısır döngüye sokacak. Peki ama bankalar neden iflas ediyor? FDIC ve NY düzenleyicisi son yaptığı incelemelerde kendilerini kusurlu buldu. Sorunlu bankaların yeterince iyi denetlenmiyor oluşu iflasların göz göre göre geldiğini söylüyor. Gerçek bir incelemeden önce Demokratlar tüm bu çöküşün sebebi olarak iki şeyi gösteriyordu. Sosyal medyadaki FUD dalgaları ve kripto paralar. Ancak gerçekler çok daha başka, bunu onlar da biliyor. Şimdi de Trump’ın finans alanındaki düzenlemelerini suçluyorlar ve 2024 seçimlerine hazırlanıyorlar.