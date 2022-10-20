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Son Çöküşü Öngören Analist Bitcoin’in 100.000 Dolara Çıkacağı Tarihi Verdi!

Bitcoin (BTC) 20.000 doları aşmaya çalışırken, önde gelen bir analist yatırımcıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. 
11:30
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doları aşmaya çalışırken, önde gelen bir analist yatırımcıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Halving: Bitcoin, Ne Zaman 100.000 Dolara Ulaşacak?

Son çöküşü öngören deneyimli analist ve trader Tone Vays, Bitcoin‘in 2023’te altı haneli bir fiyata ulaşacağını tahmin ediyor. Önde gelen haber platformlarından Kitco News ile yaptığı  röportajında, deneyimli analist, Bitcoin’in bir sonraki halving döngüsünün gelecek yıl bir boğa koşusunu tetikleyeceğini söylüyor. Vays, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda altı haneli rakamlara ulaşmaması halinde “şaşırmaacağını” söylüyor. Analiste göre, yaklaşan halving nedeniyle gelecek yıl etkileyici bir boğa piyasası meydana gelecek. Halving muhtemelen biraz daha erken olacak. Uzman, insanların bunu her zaman hafife aldığını vurguluyor. Bir sonraki halving’in Nisan 2024‘te gerçekleşmesi bekleniyor.  Ancak bunun etkisi hype nedeniyle  çok daha erken gelecek. Bu yüzden, analist halving’den önce etkileyici bir tam boğa koşusu bekliyor.Sonuç olarak BTC  önümüzdeki yıl 100.000 dolara ulaşabilir.

Vays’e göre, genel olarak piyasalarda belirsizlik hakim sürdüğü için Bitcoin bir türlü toparlanamadı. Ancak, dip seviye görüldüğü için kripto piyasasında düşüş trendinde tersine dönüş olması muhtemel. Pek çok analist  kripto kışının uzun sürmesini bekliyor. Vays’e göre, Bitcoin birikim aşamasında ve  sürpriz bir şekilde ivme kazanabilir. Analist, makro cephede,  tahviller ve emlak çöküşü olasılığının artması nedeniyle dijital varlıkların bu spekülatif paradan yararlanabileceğini söylüyor. Vays, tahvil piyasasında büyük bir çöküş olacağına inanıyor. Emlak piyasasında da büyük bir çöküş olabilir. Ancak uzman hisse senedi piyasasına ve kripto piyasalarına akan çok fazla spekülatif para olacağını düşünüyor.

Fed, Ne Zaman Geri Adım Atacak?

Bitcoin fiyatı, Eylül ayı TÜFE verilerinin %8.2 ile beklenenden daha yüksek gelmesinden sonra 18.300 dolara düşmüştü. Ancak Bank of America tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre,Bitcoin dip seviyeyi görmüş olabilir. Çeşitli hedge fon yöneticilerini içeren anket, 2023’ün başlarında güçlü bir hisse senedi rallisinin başlayabileceğini ortaya koyuyor.

Borsa ve Bitcoin arasındaki yüksek korelasyon düşünüldüğünde, 2003’ün ilk çeyreği kripto para piyası içinde dönüm noktası olabilir. Bank of America anketi ayrıca Federal Rezerv’in 2023’ün başlarında geri adım atmasını bekliyor. Bank of America, 2023’ün ilk yarısında güçlü bir hisse senedi rallisinin başlayacağına inanıyor.

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