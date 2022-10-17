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Milyarder yatırımcı Chamath Palihapitiya, küresel piyasalarda büyük bir çöküşün başlayacağını doğru bir şekilde öngörmesinden yaklaşık bir yıl sonra, yeni bir dönüm noktasına ulaşıldığını öne sürdü.

“Akıllı Para Geri Döndü”

All-In Podcast’in son bölümünde değerlendirmelerde bulunan milyarder yatırımcı Chamath Palihapitiya, büyük miktarda sermayeye sahip akıllı para sahibi yatırımcıların piyasalara yeniden girdiğini ve mevcut döngüde dibe vurma sürecine girildiğini söyledi.

Palihapitiya, piyasalar için yaptığı değerlendirme sırasında “Satış eğilimleri görüldüğünde, tipik olarak benim gördüğüm kadarıyla başlangıçta algoritmalar piyasayı bir yöne doğru itmeye başlıyor. Ardından daha geleneksel fonlar, yani hedge fonlar ve sadece long pozisyon alanlar geliyor. Son grup ise bireysel yatırımcılar olma eğiliminde. Ve bu durum tam tersi şekilde de işliyor. Bireysel yatırımcılar şu anda satıcı konumunda ancak yine organize olmuş sermaye sahiplerinin şu anda dibi bulduğu yer tam olarak burası. Yine, kötü haber üstüne kötü haber almanın psikolojisini düşünmeye başladığınızda bazı döngülerden geçersiniz değil mi? İnkâr vardır. Öfke vardır. Depresyon vardır. Pazarlık vardır. Ama sonra bir noktada kabullenme başlar. Ve bu kabullenme aşamasında, ‘Evet, haklısın. İşler kötü gidiyor’ dersiniz. Ancak TÜFE baskısı karşısında piyasanın yükseldiğini gördüğünüzde bu gerçekten çok ilginç bir psikolojik dönüm noktası demektir… Bence bunu düşünmenin yolu bunun Fed’e ihtiyaç duyduğu kararlılığı vermesidir. Fed bir 75 baz puanlık faiz artırımı daha yapacak. Ardından 75 baz puanlık faiz artırımı daha yapacak. Muhtemelen ilk çeyrekte faizleri yüzde 4 – yüzde 4,50 ila yüzde 5 arasında bir seviyeye çıkaracak. Kısacası dibin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorsanız yaklaşık olarak şu an dipteyiz. İşte bu yüzden akıllı paranın bu işten sıyrıldığını ve piyasaya girmeye başladığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ünlü yatırımcı, akıllı paranın piyasaya girmeye başladığı tezini desteklemek için The Wall Street Journal’da Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz dahil olmak üzere bir dizi büyük risk sermayesi şirketinin artık halka açık teknoloji şirketlerine yatırım yaptığını söyleyen bir makaleye işaret etti.

“Tehlike Devam Ediyor”

Palihapitiya, aşağı yönlü yeni bir hareketin her zaman mümkün olduğu konusunda uyarıda bulunsa da Apple gibi teknoloji devlerinin göreceli gücünün piyasada sessizce bir değişim yaşandığının işareti olduğunu belirterek şunları söyledi:

İnsanların kötü haberlerin çoğunun geride kaldığını gerekçelendirmek için sahip oldukları her fırsatı değerlendiriyor ve bunu satın almak için bir neden olarak kullanıyorlar. Bu birincisi, yani sona yaklaşmış olmamız. İkincisi ise eğer başka bir düşüş görürsek, gerçekten darbe yememiş tek bir şirket grubu var. Bunlar Microsoft, Amazon, Apple ve Google. Hepsi bu. Facebook bile artık sepeti yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 oranında ezilen herkesin sepetine konmuş bir şirket. Peki bu ne anlama geliyor? Bu dört şirket artık kapitalizmde aşırı kazanç olarak adlandırılan durumlarıyla tanımlanıyor. Bizim uygun olduğunu düşündüğümüzden daha fazla para kazanıyorlar. Bence bunun anlamı, bu şirketlerin kuma bir çizgi çekip ‘Fazla kazanmıyoruz. Bu hisseyi terk etmeyin’ diyecekleri. Bu da yine borsanın dibe vurmasına yardımcı olacak.

Palihapitiya’nın yaptığı değerlendirmeler, uzun zamandır ABD hisse senedi piyasalarıyla birlikte hareket ettiği bilinen Bitcoin ve altcoin‘lerin, ABD hisse senetleriyle birlikte dibe vurduğu ya da vurmak üzere olduğu şeklinde değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu. Gerçekten de 13 Ekim’de açıklanan ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE verilerinin ardından sert şekilde düşen ve 18 bin dolara seviyelerine gerileyen Bitcoin sürpriz bir şekilde hızla toparlanmış ve yeniden 19 bin doların üzerine çıkmıştı. Bu da BTC‘nin ünlü milyarderin işaret ettiği tez doğrultusunda fiyat hareketi yaptığını gösteriyor.