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Son Çöküşü Bilen Analistten Müjde: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Geliyor

Yakından takip edilen bir stratejist ve trader, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için sürpriz bir ralli öngördüğünü iddia etti.
13:40
16 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen bir stratejist ve trader, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için sürpriz bir ralli öngördüğünü iddia etti.

Bitcoin, Aralık’ta Bu Seviyeye Ulaşabilir

Analiste göre sürpriz fiyat artışları, herkesi şaşırtacak. Analist Justin Bennett, 109.800 Twitter takipçisine, Bitcoin‘in Kasım 2021’den bu yana piyasayı düşüşte tutan bir trend çizgisi olan diyagonal direncini başarıyla aştığını söyledi. Analist, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Çapraz direncin ortadan kalkmasıyla Bennett, Bitcoin’in yaklaşık  %40’lık bir ralli için hazırlandığını söylüyor. Uzmana göre, Bitcoin 27.000 dolara ulaşacak.  Analist, BTC’nin uzun vadeli fiyat grafiğine baktığını ve olumlu sinyaller gördüğünü belirtti.

Bennett grafiğine dayanarak, Bitcoin’in Aralık 2022’ye kadar 27.000 dolarlık hedefine ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak kısa vadede stratejist, Bitcoin’in rallisine başlamadan önce hala 19.000 doların altına düşebileceğini vurguluyor. Analiste göre, 18.500 dolarda bir likidite açığı var. 20.000 dolar hala tutulması gereken en kritik seviye. Piyasalar, makroekonmik bakının altında satış riskiyle karşı karşıya. Ancak, orta vadede işler daha iyiye gidecek. BTC, an itibariye  19.167 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’da Bu Seviyeye Mümkün!

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum‘u da inceleyen Bennett, ETH’nin önemli bir destek seviyesini aşmayı başardıktan sonra yükselişe geçtiğini söylüyor. Analistin grafiğine göre, önümüzdeki günlerde  ETH sürpriz bir ralli ile 1.480 dolara kadar ani bir çıkış yapabilir. Ethereum son 24 saatte %1,62 düşüşle an itibariye 1,286 dolardan işlem görüyor.

Önde gelen analistlerden Yashu Gola da, teknik ve temel faktörler nedeniyle Ethereum büyük bir ralliye girmeye hazır göründüğünü iddia etti. Teknik açıdan bakıldığında, ETH’nin fiyatı, önemli bir destek seviyesini test ettikten sonra Ekim ayı sonuna kadar %35’lik bir toparlanma gerçekleştirebilir. Bu seviye, Ether’in Haziran’dan bu yana ulaşamadığı kritik bir nokta. Veriler ayrıca, ETH’de satış baskısının ivme kaybettiğini ve birikim aşamasının yoğunlaştığına işaret ediyor. Toplam ETH arzındaki devasa düşüş de sürpriz bir ralliyi tetikleyebilecek önemli bir faktör. Ether arzı, 8 Ekim’den bu yana yaklaşık 6.000 ETH (yaklaşık 7,9 milyon dolar) düştü. Bu durum, Ethereum ağının güncelleme sonrası ilk deflasyonist hamlesine işaret ediyor.

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