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Son Çöküşü Bilen Analistten Bitcoin ve 3 Altcoin için Uyarı: Bu Senaryoya Hazır Olun!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve 3 altcoin için tahmini paylaştı. 
16:50
20 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve 3 altcoin için tahmini paylaştı.

Bitcoin, Bu Seviyeyi Tutmalı!

Kripto piyasası FTX’in çöküşünün ardından zor bir dönemden geçerken, Genesis ve Grayscale gibi şirketler riskler nedeniyle yakından izleniyor. Ayrıca, Binance’ta ortaya çıkan FUD ve ABD Merkez Bankası’nın şahin açıklamaları nedeniyle Bitcoin, satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Piyasalar belirsizliğini korurken, Bitcoin kritik destek seviyelerine yakın işlem görüyor. BTC, tüm bu nedenlerden ötürü sert bir satış riskiyle karşı karşıya. Önde gelen analistlerden Rekt Capital, Bitcoin, Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Chainlink (LINK) için fiyat tahminini paylaştı. Analiste göre, haftalık zaman diliminde Bitcoin, aylık seviye olan 17.150 doların (mavi) altında kapandı.

Ayrıca 17.150 dolar, direnç seviyesi olarak hareket etmeye devam ediyor. Aylık zaman diliminde BTC, Kasım ayında 17.150  dolar seviyesini tuttu, ancak bu, bu ay yeni bir direnç haline gelebilir. Bitcoin 17.150 dolardan düşmeye devam ederse, BTC fiyatı önümüzdeki haftalarda %20 oranında değer kaybedebilir. Stratejiste göre, Bitcoin 13.900 dolar ila 17.150 dolar aralığında hareket edecek. Bununla birlikte, Bitcoin’in, tıpkı Kasım ayında olduğu gibi, bu ayın sonunda 17.150 dolar seviyesinin üzerinde bir aylık kapanış gerçekleştirmek için hala zamanı var. Analiste göre, 17.150 doların altında bir aylık kapanış, 13.900 dolara düşüşü tetikleyebilir.

ADA, ETH ve LINK: İşte Kritik Seviyeler!

Birçok kripto analisti, Bitcoin’in destek seviyesini tutmasının altcoin rallisi için çok önemli olduğunu tahmin ediyor. Analiste göre, Bitcoin seviyeyi tutamazsa altcoin’ler de %20’nin üzerinde düşebilir. BTC fiyatı şu anda 16.803 dolardan işlem görüyor. Ethereum , Aralık ayında  1.300 dolarlık desteği geri alamadı ve ETH fiyatı şu anda 1.209 dolardan işlem görüyor. 3 aylık destek seviyesi şu anda direnç görevi görüyor.

Ethereum bu ayı 1.300 doların altında kapatırsa, Yeni yılda daha düşük fiyatlar beklenebilir. Cardano (ADA) fiyatı ayı piyasasında %91 oranında değer kabyetti. Aşağı seviyelerde önemli bir destek olmadığı için daha fazla düşüş beklenebilir. An itibariyle ADA, 0,2581 dolardan işlem görüyor. Chainlink (LINK) fiyatı, Mayıs 2022’den bu yana 6,2-7,7 dolar aralığında konsolide oluyor. Analite göre, Aylık 6,2 doların altında bir kapanış, yeni yıl’da 5 doların altına düşüşü getirebilir.

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