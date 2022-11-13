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Son Çöküşü Bilen Analistten Aykırı Bitcoin Yorumu: Bunu Bekliyorum!

FTX krizinin yankıları sürerken, yatırımcılar Bitcoin (BTC) fiyatının daha fazla düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. 
23:00
13 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX krizinin yankıları sürerken, yatırımcılar Bitcoin (BTC) fiyatının daha fazla düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Dave the Wave: ‘Geçecek!’ !İşte Kritik Veriler!

Geçen yıl Bitcoin’in (BTC) çöküşünü tahmin eden stratejist, BTC‘nin en olumsuz şartlarda bile ayakta kalabileceğine inanıyor. Piyasada Dave the Wave olarak bilinen analist, 130.200 Twitter takipçisine, kripto para borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunmasının ardından kripto paraların küresel çapta imaj sorunu ve güven kaybıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bununla birlikte analist, takipçilerine geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını da hatırlatıyor. Analiste göre, spekülasyona dayalı piyasalarda korku kısa vadede zirve yapıyor ve daha sonra yerini yine açgözlülüğe bırakıyor. Tıpkı gerçek hayatta deprem sonrası insanların tekrar evlerine girip tıpkı hiçbir şey olmamış gibi normal hayatlarına devam etmeleri gibi.

Analist bu süreçte en korkunç haberleri ve eylemleri kanıksama kapasitesini gösteren LGC göstergesine (logaritmik büyüme eğrisi) dikkat çekiyor. Bitcoin piyasaya çıktığı ilk günden beri hem ekonomik, hem de politik ve sosyolojik baskılara dayanabildi. Analist ayrıca Bitcoin’in fiyat ve logaritmik hareketli ortalama sapma (LMACD) göstergesinin haftalık grafikte yükseliş eğilimi gösterdiğine dikkat çekiyor. LMACD göstergesi, bir varlığın trendindeki, gücündeki ve ivmesindeki değişiklikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Analiste göre, bu durum, ayıların güç kaybettiğini ve boğaların piyasayı yeniden kontrol etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bu ayrıca, genellikle düşüş trendinin sonuna işaret ediyor. Dave the Wave, FTX’in yol açtığı felaketin ortasında bile Bitcoin’in birikim seviyelerinde kaldığını vurguluyor. Uzmana göre, Bitcoin FTX’in neden olduğu fiyaskonun tamamı boyunca satın alma bölgesinde kaldı.

Fed, Temel Faktör Olmaya Devam Edecek!

Bitcoin‘in 16.000 doların altına düşmesi, kripto para piyasasının çoğunun beklemediği bir gelişmeydi. BTC, 21.000 dolara çıkmayı başarırken, birçok uzman 25.000 dolar hesapları yapıyordu. Piyasa diken üzerindeyken, trader’ların ve yatırımcıların tepkisi ise  sanıldığı kadar kötü değildi. Zincir ve piyasa verilerine göre, yatırımcılar,  olanlara bakmadan  fiyatların yükseleceğine inancıyla uzun pozisyon açmaya devam ettiler.

Analitik şirketi Santiment’e göre, trader’lar mevcut düşüşü dipten alma fırsatı olarak görüyor. Enflasyon verilerinin beklenenden daha düşük gelmesi de Fed‘in para politikasında orta vadede değişikliğe gidebileceği umuduna yol açtı.

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