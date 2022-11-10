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  •   Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı ve Tarih Verdi: Bitcoin ve 4 Altcoin’de Nükleer Bomba Geliyor

Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı ve Tarih Verdi: Bitcoin ve 4 Altcoin’de Nükleer Bomba Geliyor

Kripto para piyasası yeni bir şok dalgası ile mücadele ederken, bu yıl ortaya çıkan çöküşü öngören analistten korkutan açıklamalar geldi. 
12:20
10 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir şok dalgası ile mücadele ederken, bu yıl ortaya çıkan çöküşü öngören analistten korkutan açıklamalar geldi.

Capo: Bu Seviyelere Hazır Olun!

Bu yılın meydana gelen  çöküşü doğru tahmin eden analist, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için yakın zamanda yeni düşüşler öngörüyor. Piyasada Capo olarak bilinen analist, 618.400 Twitter takipçisine Bitcoin’in kritik desteği kaybettiğini ve fiyatın önemli ölçüde düşebileceğini tahmin ediyor. Bitcoin’in fiyatı, Sam Bankman-Fried’in dev kripto borsası FTX’in çöküşünden kaynaklanan kaos sonrası gelişmeler nedeniyle düşmeye başladı. Birçok analist BTC tahminlerini güncellemeye başladı. Capo’ya göre, önemli destek seviyesi kaybedildi ve BTC ivme kaybetmeye devam edecek. Uzman, BTC’nin 13.00 ila  14.000 dolara düşeceğini öngörüyor.

Kapitülayon olayına dikkat çeken analist, BTC‘nin 13.000 ila 14.000 dolar arasındaki bir bölgeye düşmesi kaçınılmaz görünüyor. Uzmana göre, göstergeler, kapitülasyon olayının zaten gerçekleştiğini gösteriyor. BTC’de son %15 ve altcoinlerde %30-40 düşüş bekleniyor. Yerel dip geliyor. Muhtemelen bu hafta gerçekleşecek. Analist, gelecek son nükleer bomba konusunda uyarıyor. Bitcoin, an itibariyle 16.303 dolardan işlem görüyor.

Ethereum, ADA, LTC ve DOT: Yeni Dipler!

Ethereum’u da inceleyen Capo, akıllı sözleşme platformu için 700 ila 750 dolar aralığına bir düşüş öngörüyor.  ETH an itibariyle  1.130 dolardan işlem görüyor. Capo ayrıca Cardano (ADA) için 0.18 ile 0.23 dolar, Litecoin (LTC) için 29-32 dolar ve Polkadot (DOT) için 3.40-3.60 dolar. arasında yeni dip seviyeleri tahmin ediyor. Kripto topluluğu, FTX kriziyle ilgili olarak kolları sıvadı. Bu noktaya kadar  ayı piyasasının en büyük nedeni makroekonomik koşulların bir sonucuydu.

Coinbase araştırması, piyasadaki satışların üçte ikisinin, mevcut makroekonomik görünümün doğrudan bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Genel piyasa enflasyon ve durgunluk haberlerinden sallandıkça, kripto piyasası da büyük darbe aldı. Bununla birlikte, mevcut satış baskısı ve çöküş, FTX krizinin doğrudan bir sonucu. Birçok analite göre, zaten kaos içinde olan bir piyasada FTX krizinin de eklenmesi büyük bir felakete yol açabilir.  FTX krizinin çözülmesi ve Fed’in para politikasından adım atması bu süreçte büyük önem teşkil ediyor. Bu nedenle enflasyon verileri de merakla bekleniyor.

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