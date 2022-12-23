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  •   Son Çöküşü Bilen Analist Korkuttu! ‘İlk Kez Oluyor’! İşte Bitcoin’de En Olası Senaryo!

Son Çöküşü Bilen Analist Korkuttu! ‘İlk Kez Oluyor’! İşte Bitcoin’de En Olası Senaryo!

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine tırmanmaya çalışırken, önde gelen bir analist durumun ciddiyetine gözler önüne seren tabloyu paylaştı
12:00
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine tırmanmaya çalışırken, önde gelen bir analist durumun ciddiyetine gözler önüne seren tabloyu paylaştı.

‘Endişe Verici Bir İşaret’

Önde gelen platformlardan DataDash’ın kurucusu ve kıdemli analist Nicholas Merten, teknik göstergeler ve makroekonomik baskılar nedeniyle Bitcoin’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ediyor. Bugün yayınlanan bir videoda Merten, Bitcoin‘in 200 haftalık hareketli ortalamaların (WMA) ve 200 günlük hareketli ortalamaların (DMA) çok altında kaldığına dikkat çekti. İlk seviye, tarihsel olarak Bitcoin için uzun süredir devam eden bir fiyat tabanı olmuştur, ancak 2022’de bu önemli nokta ilk kez bir destek hattından dirence çevrildi. Uzmana göre, BTC’nin bu seviyelerin altında kalması ve 200 günü ve 200 haftalık ortalamaları yeniden test bile edememesi  endişe verici bir işaret.  İkinci olarak, Bitcoin’in 2022 boyunca yeni düşük seviyelerinden yükselmeyi başardığı rahatlama rallileri “giderek zayıflamaya devam etti”. Bu, Bitcoin’in bir zamanlar olduğu gibi “kritik direnç seviyelerinin üzerine çıkmadığını” gösteriyor. Sonuç olarak bu da büyük bir teslimiyet dalgasının geleceğini işaret edebilir.

Merten’a göre, sektör, Mt. Gox’un 2014 ve 2015 yıllarında hacklenmesinden bu yana en büyük yeniden yapılanmasından geçiyor. Analist, Bitcoin’in “kırılma noktası”na gelince, fiyatı 2022’nin en düşük seviyesi olan 15.600 doların altına düşerse varlığın “büyük bir kapitülasyon olayı” yaşayabileceğini öne sürdü. Uzman, Ethereum’un da hala “büyük oranda kritik seviyelerde” olduğunu söyledi. Merten, Bitcoin‘e karşı 200 DMA’sında bir kırılmanın ” %50 düzeltmeye” neden olabileceğini tahmin etti.

FUD Dalgası ve Makro Görünüm!

Hisse senedi piyasasını inceleyen Merten, Apple hissesi için aylık grafiği vurguladı ve burada, yıllarca süren yükseliş trendinde ivmenin azaldığına dair işaretler belirledi. Bitcoin gibi, grafiğin 200 DMA’sı ve WMA’sı da düşüş eğilimi belirtileri gösteriyor. Merten, Amazon gibi diğer büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra Apple’ın dot com balonundan bu yana ilk kez 200 WMA’nın altına düşebileceğini öne sürdü.

Artan faiz oranlarından kaynaklanan makroekonomik baskılar, Bitcoin‘in fiyatı Kasım 2021’deki yüksek seviyelerinden %75’in üzerine düştüğü için 2022’de birden fazla kripto iflas etmesine neden oldu. Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğunun çöküşüyle birlikte Merten, domino etkisinin devam edeceğini belirtti.  Uzmana göre, Grayscale, CryptoCom ve Binance’a dair FUD dalgası ve belirsizlik piyasayı etkilemeye devam edecek.

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