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Son Çöküşü Bilen Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: İşte Bitcoin’de Festival Zamanı!

Bitcoin (BTC) borsa krizleri ve makroekonomik şartlar nedeniyle sendelerken, önde gelen bir analist kritik bir hatırlatma yaptı. 
13:00
21 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) borsa krizleri ve makroekonomik şartlar nedeniyle sendelerken, önde gelen bir analist kritik bir hatırlatma yaptı.

PlanB, Halving ve Makroekonomik Şartlar!

Stok Akış modelinin mucidi PlanB bugün paylaştığı bir tweet’te, bir sonraki Bitcoin halving etkinliğinin yaklaşık 15 ay içinde gerçekleşeceğine dikkat çekti. Analistin modeli, uzun bir süre BTC fiyatını üç aşağı beş yukarı doğru tahmin ettikten sonra işlevsiz hale gelmişti. Bunun nedenini beklenmedik makroekonomik şartlara ve sektördeki krizlere bağlayan analist, BTC fiyatına dair yeni açıklamalarda bulundu. BTC’nin fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70 oranında düştü. BTC, sene başından beri sert darbeler aldıktan sonra  son haftalarda konsolidasyon sürecine girdi.

Analiste göre, bir sonraki BTC halving etkinliğine yaklaşık 15 ay kala, BTC yeniden sürpriz yapabilir. Ancak, ABD Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği için fiyattaki bu artış kısa vadede gerçekleşmeyecek. BTC’nin fiyatı, yalnızca makroekonomik koşullar düzeldiğinde nefes alacak. Bu arada, diğer uzmanlar Bitcoin‘in Mart 2024’te 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor çünkü bu tarih, o yılın baharında gerçekleşmesi beklenen halving olayına yakın. Tarihsel olarak, Bitcoin halving sırasında büyük bir fiyat artışı yaşıyor.

Halving: Bitcoin Kanıtladı!

Bitcoin bu önemli olayın gerçekleştiği 2016 ve 2020 yılları arasında değerini %1.263 artırmayı başardı.  23 Mart 2024’e kadar BTC’nin 120.263 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Halving, Bitcoin madencileri için verilen blok ödülünün her 210.000 bloktan sonra (yaklaşık dört yılda bir) yarıya indirilmesi sürecini ifade eder. Dünden bugüne Bitcoin fiyatına yön veren  en kritik faktörlerden biri halving oldu.  Yarılanma,  tarihsel olarak fiyatta ciddi artışlara neden oldu.   Bitcoin Halving ilk gerçekleştiğinde, yani Kasım 2012’de BTC 12,35 dolar seviyesindeydi. Sadece bir yıl sonra Bitcoin 1.100 dolara ulaşmayı başardı. Halving, 2140 yılına kadar devam edecek.

Uzmanlara göre bu süreçte Bitcoin fiyatının yeniden ivme kazanması için özellikle Fed’in mevcut para politikasından geri atması gerekiyor. FTX krizi de belirleyici unsur olmaya devam edecek. FTX krizi ve Binance’i çevreleyen FUD dalgası az da olsa devam ederken, önümüzdeki birkaç ayda BTC‘nin fiyatı yükselebilir. Bu yükseliş tezinin ana nedeni, halving olayının madencilerin BTC’yi üretmesinin daha zor olacağı ve dolayısıyla BTC’yi daha kıt hale getireceği anlamına gelmesi.  CoinMarketCap’e göre, BTC’nin fiyatı son 24 saatte %0,30 arttı. Ancak Bitcoin’in fiyatı son 7 günde %2,28 düştü. BTC için işlem hacmi de son 24 saatte ivme kazandı.  BTC, an itibariyle 16.836 dolardan işlem görüyor

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