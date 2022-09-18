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Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların üzerine çıkmayı başarırken, kıdemli bir teknik analist kısa vadeli fiyat tahminini paylaştı.

Bitcoin, 23.000 Dolara Ulaşacak!

Bitcoin’in bu yılki çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden analist, BTC’nin önümüzdeki günlerde ralli yapabileceğini söylüyor. Piyasada Capo olarak bilinen analist, 521.100 Twitter takipçisine Bitcoin’in çapraz direncini kırdığını ve şu anda 23.000 dolardaki hedefine doğru ilerlediğini söylüyor. Capo ayrıca, satış hacminin azaldığını ve bu nedenle BTC’nin yerel bir dip seviyesi oluşturduğunu iddia ediyor. Bitcoin’e ve Ethereum’a (ETH) yatırım yaptığını belirten analist, BTC’nin dipten alım fırsatı sunduğunu ifade ediyor. BTC’nin kısa vadede ivme kazanacağını vurgulayan stratejist, temel direncin 23.000 dolarda bulunduğuna dikkat çekti. Analist bu direncin geçilememesi durumunda ise sert bir düzeltme bekliyor. Bitcoin, an itibariyle 2.062 dolardan işlem görüyor.

Ethereum grafiğini inceeyen analisti ayrıca, ETH için kısa vadeli bir ralli öngörüyor. ETH’deki satış baskısının da azaldığına dikkat çeken analist, teknik verilerin ve temellerin iyi göründüğünü iddia ediyor. Analist, Ethereum’un 21 Eylül’e kadar 1.788 dolara yükselmesini bekliyor. Ethereum, Capo’nun hedefinden %23 oranında uzakta ve an itibariyle 1.452 dolardan işlem görüyor. Birçok uzmana göre, Merge’ün ETH fiyatı üzerindeki etkisi uzun vadede hissedilecek. Enerji tüketimi konusunda devrim yaratan güncellme sonrası kurumsal yatırımın ETH’ye yönelmesi bekleniyor.

Makroekonomik Faktörler!

Küresel ekonomideki resesyon riskleriyle ilgili endişeler, Bitcoin ve hisse senedine büyük darve vurdu. Bitcoin, zirvesinden yaklaşık %70 düşüşle 20.000 doların altına düştü. Bu düşüş, hisse senedi endeksinin ayı piyasasına girmesiyle aynı zamana denk geldi. Yatırımcılar çoğu ülkede artan faiz oranlarının yanı sıra Çin ve Avrupa’daki tedarik zinciri kesintilerinin etkisi konusunda endişeli. Makroekonomik faktörlerin Bitcoin’i etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Analitik şirketi Glassnode’un raporuna göre, Bitcoin 20.000 doların altına düşerken, yatırımcılar dipten almaya devam ediyor. Güncel verilere göre, 16 Eylül itibariyle, en az 0,01 BTC tutan Bitcoin adreslerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.702.698’e ulaştı. Aynı zamanda, ağda oluşturulan yeni günlük Bitcoin adreslerinin sayısı da artış kaydederek 417.354’e ulaştı. Bu doğrultuda, önde gelen analistlerden Ali Martinez, uzun zamandır kenarda bekleyen bireysel yatırımcıların artık alımlar yapmaya başladığını ifade etti.