BITCOIN (BTC)

Son 2 Bitcoin Öngörüsü Tam İsabet Gerçekleşti! Uzmana Göre Kripto Kralı İçin Sırada Bunlar Var!

Özet

  • Kripto analisti CryptoCon'a göre Bitcoin çok yakında 47-48 bin dolar seviyelerine ulaşacak.
  • Analistin kripto kralının 2024 yılının ikinci çeyreğinde uzun süreli bir konsolidasyon dönemine girmesini bekliyor.
  • CryptoCon'a göre bu dönemden sonra Bitcoin'in fiyatı 2025'de 130 bin dolara yükselebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para analisti ve Bitcoin savunucusu CryptoCon‘a göre en büyük kripto para şu anda çizdiği yolda ilerliyor. Analistin işaret modele göre Bitcoin çok yakında 47 – 48 bin dolara ulaşacak ve asıl büyük çıkışını ise 2025 yılında yapacak.

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Kısa Vadede Bitcoin’de 47-48 Bin Doları BekliyorAnaliste Göre BTC’de Nihai Hedef Seviye 130 Bin Dolar

Kısa Vadede Bitcoin’de 47-48 Bin Doları Bekliyor

Tecrübeli kripto para analisti CryptoCon, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından Bitcoin‘in mevcut döngüsünün 2015-2018 döngüsüyle karşılaştırıldığı bir grafik paylaştı. Analist aynı grafiği kullanarak 2015’tekine benzer şekilde bu yılın Temmuz ayında kripto kralının yılın en yüksek seviyesine ulaşacağını ve ardından Ağustos ayında dibe vuracağı öngörüsünde bulunmuş, bu öngörüleri tam tutarlılıkla gerçekleşmişti.

CryptoCon yine aynı grafiği kullanarak bu yılın sonuna kadar Bitcoin’in fiyatının 47-48 bin dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. Analist, fiyat her ne olursa olsun 9 Temmuz 2024 tarihi civarında en büyük kripto paranın ikinci erken zirvesine yerleşmesini öngörüyor. Analist bu öngörüsünü detaylandırırken şunları söyledi:

Kulağa inanması zor geliyor ama Bitcoin’in yakın gelecekte 47 bin dolara çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum. Tüm döngülerde, MVRV’de yeşil 0.37 – 0.65 bölgesi kırıldığında, Bitcoin doğrudan döngünün orta tepesine yönelmiştir. Yine yönelecek. Şu anda orta tepe 0.786’e karşılık geliyor.

Analiste Göre BTC’de Nihai Hedef Seviye 130 Bin Dolar

CryptoCon’un analizine göre BTC‘nin fiyatı çok yakında 47 – 48 bin dolar seviyelerine çıkacak ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde, muhtemelen Şubat ayında, uzun süreli bir konsolidasyon dönemine girmesinin ardından 130 bin dolar yolculuğuna başlayacak:

Çok yakında 47 – 48 bin dolar ulaşılabilir. Döngüler çalışmaya devam ediyor. 2024’ün başlarında, muhtemelen Şubat ayında uzun bir yatay hareket döneminin  başlamasını bekliyorum. Döngünün zirvesinin ise Aralık 2025’de 130 bin dolarla görülmesini öngörüyorum.

Analist Ekim ayında Fibonacci MVRV grafik analizini kullanarak Bitcoin’in bu yılın Aralık ayında veya Ocak 2024’e kadar 47 bin dolara ulaşabileceğini öngörüsünde bulunmuştu. Bu da güncel fiyatlarla analistin öngörüsünün gerçekleşmesine ramak kaldığı anlamına geliyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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