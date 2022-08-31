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Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?

Kripto dünyasının önde gelen ağlarından birisi olan ve en hızlısı olduğu konusunda görüşler belirtilen Solana ağında hacimde ciddi artış yaşandı.
01:01
31 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) son çöküşünden kurtulmak için savaş veriyormuş gibi görünüyor. Kendisini “dünyanın en hızlı blok zinciri” olarak adlandırırken, 26 Ağustos’tan bu yana hızlı hareketi yalnızca kontrol edilemez bir fiyat düşüşü yönünde oldu. İlginç bir şekilde, CoinMarketCap verilerine göre kripto para %7,89’luk bir artış yakaladığı için SOL düşüş eğiliminden sapmış olabilir gibi görünüyor.

36,31 dolara ulaşamamış olsa da SOL, 32 dolar seviyesini geri alabildi. Şu anda ise 31,70 seviyesinde işlem görüyor. Geliştirme faaliyetindeki artışın daha erken bir yükselişe ulaşılmasına yardımcı olamaması nedeniyle, fiyattaki artış, yaşanan durumlara bağlı olarak gerçekleşmemiş olabilir.

Geliştirme Faaliyetlerinde Düşüş

Solana blok zincirindeki geliştirme faaliyetleri bir düşüş yaşadı. Santiment’e göre, 25 Ağustos itibariyle göstergeler 20’yi göstermesine rağmen değer, yazının hazırlandığı sırada 14’e düşmüştü. Bu düşüşle birlikte, son zamanlarda geliştirme faaliyetinin SOL fiyatı üzerinde daha az etkisi olabilir.

Ticaret hacmine gelince, SOL’a yeniden ilgi var gibi görünüyor. Santiment verileri, 29 Ağustos ile bu yazının yazıldığı tarih arasında, 24 saatlik hacim artışının inanılmaz olduğunu ortaya koydu. Hacim, dün 508.94 milyon dolar iken 1 gün içerisinde 921.49 milyon dolara yükseldi.

SOL’ün yükselişi sadece zincir içi metriklerin artmasıyla bitmedi. Fiyat momentumunun bir değerlendirmesi de izlenmesi gereken pozitif durumları ortaya çıkardı. Göreceli Güç Endeksi (RSI), SOL’ün olumlu bir alıcı momentum seviyesinde olduğunu gösterdi. Yazım sırasında, RSI değeri 52,40 idi.

Bu noktada, mevcut SOL hareketini sürdürme olasılığı, düşüş seçeneğinin çok üzerinde görünüyordu.

RSI göstergesine ek olarak, chaikin para akışı (CMF), başlangıçta belirtilen hacim artışıyla aynı hizada görünüyor. CMF, 0.19’daki değeriyle büyük ölçüde sıfır noktasının üzerindeydi. Bu seviyede, CMF, SOL alıcılarının daha fazla kontrole sahip olduğunu yansıtmış olabilir.

“DeGods” Ön Planda

Göz ardı edilebilecek ancak bu artışı etkilemiş olabilecek bir başka husus da Solana NFT pazarı. İlginç bir şekilde, bir koleksiyon buna sebep olmuş olabilir. En üst sıradaki Solana NFT koleksiyonu olan DeGods’taki yükseliş SOL alıcılarının ilgisini çekmiş olabilir. Bunun nedeni, arkasındaki aynı ekibin “y00tsNFT” adlı başka bir koleksiyonu piyasaya sürmenin eşiğinde olması olabilir.

Cuma günü piyasaya çıkması planlanan y00tsNFT, kripto topluluğu çevresinde büyük ilgi gördü. MagicEden tarafından yapılan açıklamaya göre, hype durumunun aynı zamanda DeGods’un da 28 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek (ATH) seviyesine ulaşmasına katkı vermiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, yatırımcıların daha fazla fiyat desteği belirlemek için sakin kalmaları ve SOL fiyatını gözlemlemeleri gerekebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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