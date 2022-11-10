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  •   Solana (SOL) Öngörüsü Çıkan Ünlü Analist Bitcoin ve Bu Altcoin’de Son Beklentisini Paylaştı

Solana (SOL) Öngörüsü Çıkan Ünlü Analist Bitcoin ve Bu Altcoin’de Son Beklentisini Paylaştı

Solana (SOL) öngörüsü gerçekleşen ve yakından takip edilen Jason Pizzino, kripto para piyasası kırmızı bölgenin derinliklerine doğru ilerlerken Bitcoin (BTC) ve bir altcoin için son beklentisini paylaştı.
14:05
10 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) öngörüsü gerçekleşen ve yakından takip edilen ünlü analist ve trader Jason Pizzino, kripto para piyasası kırmızı bölgenin derinliklerine doğru ilerlerken Bitcoin (BTC) ve popüler bir altcoin için son beklentisini paylaştı.

Bitcoin ve Bu Altcoin için Son Beklentisini Paylaştı

Ünlü analist ve trader Jason Pizzino, yeni bir değerlendirme videosunda 275 binden fazla YouTube abonesine, Bitcoin’in 18 bin 150 doların üzerine çıkması halinde kripto para borsası FTX kaynaklı piyasa çöküşünü bir toparlanmanın takip edebileceğini belirterek şunları söyledi:

Eğer 19 bin dolardaki bölgeye geri dönebilirse bu çok daha iyi olur. Bu daha güçlü bir yükselişi tetikleyebilir çünkü kapanışa doğru piyasaya alım geldiğini görmüş olacağız. Bildiğiniz gibi profesyoneller haftalık kapanışa bakarlar. Herkesin çılgına döndüğü, daha da düşeceğimizi düşünerek ellerinde ne varsa attığı böylesine büyük bir korkunun ardından bu fiyatın yukarı yönde hareket etmesini bekliyorum.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,41 düşüşle 16 bin 583 dolardan işlem görüyor.

Pizzino, kötüleşen piyasa koşullarının ortasında Binance Coin‘in (BNB) güçlü görünümünü korumaya devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

BNB hala güçlü görünüyor, bu düşük seviyelerin hiçbiri henüz burada kırılmadı. Bu yüzden BNB satın almak istiyorsanız iyi bir satın alım fırsatı için tetikte olmalısınız. BNB/ETH de potansiyel olarak zirve yapıyor. BNB/BTC de potansiyel olarak burada zirveye ulaşıyor. BNB’deki yükseliş aylardır çok güçlü bir şekilde devam ediyor, bu yüzden bir tür geri çekilme de beklenebilir.

Analistin Gerçekleşen Solana Öngörüsü

Analistin, Solana’nın 19 doların altına düşmesi halinde 12,5 dolara gerileyebileceği konusundaki öngörüsünün de gerçekleşmiş durumda. SOL, bugün erken saatlerde 12,60 dolara kadar gerilemesinin ardından yazım sırasında 13,98 dolardan işlem görüyor. Pizzino, gerçekleşen Solana öngörüsü için şunları söylemişti:

19 dolar daha önceki bir destek bölgesiydi. Burada aradığım tek şey bu ve bu seviyeye dokundu ve toparlandı. Şimdilik biraz destek buluyor ama 19 doları aşağı yönde kırar ve önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bunun altında kapanış yaparsa bir sonraki dip seviye için muhtemelen 12 ila 13 dolar civarında bir yere bakacağım.

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