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Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?

ABD doları karşısında 24 doların üzerinde pozitif bir bölgede işlem gören Solana (SOL) için sırada ne var? İşte tekniğin SOL fiyat analizi.
11:01
19 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) fiyatı, ABD doları karşısında 24 doların üzerinde pozitif bir bölgede işlem görüyor. Peki popüler altcoin için sırada ne var? İşte tekniğin SOL için söyledikleri.

Solana Fiyat Analizi

SOL fiyatı, 20 dolar ila 20,5 dolardaki destek seviyelerinin üzerinde, yükseliş bölgesinde kalmaya devam ederken boğaların 22 dolar seviyesinin civarında oldukça aktif oldukları ve burada bir dip oluşturdukları görülüyor.

Fiyat, 23,8 dolar seviyesinin ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) üzerine çıktığı hatta 25 dolar seviyesinin üzerine varan bir yükseliş yaptığı görülüyor. Aşağı yönde düzeltme yapmadan önce fiyatın 26,03 dolar civarında tepe seviye oluşturduğu fiyat 25 dolardaki destek bölgesinin altına düştüğüne tanık olundu. Yukarı yöndeki fiyat hareketinin yüzde 23,6 Fib geri çekilme seviyesinin altında, 19,88 dolardan 26,03 dolara kadar küçük bir hareket oldu. Şu anda altcoin’in fiyatının 24 dolar ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) üzerinde işlem gördüğü görülüyor.

Fiyat grafiği, aşağı yönde ilk destek seviyesinin 24,30 dolar civarında olduğu gösteriyor. Bir sonraki ana destek ise 23,80 dolar seviyesine yakın. Destek seviyesinin 23,8 doların altına inmesinin sert düşüşe neden olması beklenebilir. Bu durumda altcoin’in fiyatının 23 dolar seviyesine veya 19,88 dolardan 26,03 dolara kadar olan yukarı dalganın yüzde 50 Fib geri çekilme seviyesine doğru düşmesi beklenebilir. Verilecek daha fazla kayıpla SOL fiyatının 22,20 doları test etmesi söz konusu olabilir.

Öte yandan yukarı yöndeki ilk acil direnç 25,5 dolar seviyesine yakın. Bir sonraki ana direnç ise 26 dolar bölgesine yakın. SOL/USD paritesinin 4 saatlik grafiğinde 26,2 dolar civarındaki dirençle oluşan önemli bir yükselen kanal olduğu görülüyor. Daha fazla kazanç, SOL fiyatını 27,5 dolardaki direnç bölgesine doğru itebilir ve bunun üzerinde fiyatın daha da yükseldiği görülebilir. Fiyat grafiğindeki bir sonraki ana direnç ise 28,8 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor.

Fiyat grafiğine bakıldığında, Solana fiyatının açık bir şekilde 24 doların ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) üzerinde işlem gördüğü görülüyor. Genel olarak, fiyatın yeni bir yükselişe başlaması için 24 dolar ve 23,8 dolardaki destek seviyelerinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor.

SOL İçin Teknik Göstergeler

4 saatlik fiyat grafiğinde MACD’nin yükseliş bölgesinde ivme kaybettiği görülüyor. Ayrıca 4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI), şu anda 60 seviyesinden daha düşük bir düzeltme yapıyor. SOL için temel destek seviyeleri sırasıyla 23,8 dolar ve 23 dolarda. Temel direnç seviyeleri ise sırasıyla 25,5 dolar, 26 dolar ve 27,5 dolarda.

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