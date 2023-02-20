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  •   Sırada Bunlar Var! 3 Kripto Uzmanı Güncel Durumu Değerlendirdi!

Sırada Bunlar Var! 3 Kripto Uzmanı Güncel Durumu Değerlendirdi!

Alanının en iyileri kripto para piyasalarında neler bekliyor? Herkes Fed'e odaklanmışken ters köşe olabilir.
19:10
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen uzmanlar güncel duruma dair kapsamlı bir değerlendirme yayınladı. Peki kripto paralar için beklenen bir sonraki şey ne? Bitcoin fiyatındaki yükseliş devam edecek mi? Daha da önemlisi ayı piyasasının bittiğini söylemek için ne kadar erken? Uzmanlar güncel durumu değerlendiriyor ve bazı tahminlerde bulunuyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Analistler piyasadaki artan volatiliteye dikkat çekiyor ve bugün yine yeniden BTC fiyatı 25.000 doları aşmak için mücadele ediyor. 2022 yılındaki test edilen desteklere benzer şekilde sallanan ancak kopmayan bir diş gibi 25.000 dolar seviyesi can sıkar hale geldi. 2022 yılında kırılmaz denilen destekler kırıldı, bu yıl tam tersini görür müyüz? Material Indicators son yayınladığı güncellemede balinaların direnci yapay olarak “incelttiğini” ve BTC fiyatının daha yüksek seviyeleri hedeflediğini yazdı.

Keith Alan, spot fiyatı yükselten ve “Notorious B.I.D.” olarak adlandırdığı bir teklif likiditesi duvarına atıfta bulundu.

“25.000 dolarda birden fazla ret, bu seviyelerde TP için geçerli bir neden olan BTC makro TA ile mükemmel bir korelasyon gösteriyor, ancak Notorious B.I.D. hala fiyatı yukarı çekmeye çalışıyor. Geçmişe ve yukarı yönlü likidite yetersizliğini aşma potansiyeline dayanarak, hala uzun vadeli scalping yapıyorum.”

Teknik analize göre 25.000 dolar seviyesi bir yerel zirve olmalı ancak Notorious B.I.D halen Binance tahtasını tuttuğu için yukarı yönlü testler devam ediyor. Diğer tarafta Çin’in kripto paraları yeniden kucaklayacağına dair iddialar bu yükselişi destekliyor.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Hong Kong, bireysel yatırımcıların kripto paralara erişebilmesine olanak sağlayabilecek bazı adımlar attı. Çin merkez bankası 17 Şubat’ta ekonomiye 92 milyar dolarlık rekor bir likidite pompaladı. Tedtalksmacro isimli popüler bir analist herkesin ABD’ye odaklanıp aslında olanları gözden kaçırdığını düşünüyor.

“Çoğu analist Fed’in sıkılaştırmasının bu döngüde risk varlıklarını nasıl yeniden fiyatlandıracağına odaklanırken, doğudaki gevşemenin ölçeğini dikkate almıyorlar”.

Fed’in niceliksel sıkılaştırma (QT) yoluyla likiditeyi geri çektiği ABD’nin aksine, Çin’in bunun tam tersini yaptığını açıkladı. 2020 yılında Fed’in COVID-19 niceliksel genişlemesi (QE) altında, kripto dahil risk varlıkları on sekiz aylık bir boğa koşusu gördü.

“Kripto herhangi bir ekonomiye ya da varlığa bağlı değildir, daha ziyade bir likidite bağımlısıdır. Riske aç yatırımcılar hızlı kazanç için en hızlı kazanç getiren varlıklara oynayacak. Bu yıl Çin’de yaşanacak olan da tam olarak bu olacak”.

BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes ise yılın ikinci yarısında kripto paralarda yeniden çöküş bekliyor. Fakat daha genel çerçeveden daha fazla likidite eşittir Bitcoin yükselişi kuralı gereği Tedtalksmacro haklı gibi görünüyor.

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