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Şimdiye Kadar Yapılmış Bütün Bitcoin Analizlerini Unutun! Ünlü Analist Beklentisini Paylaştı!

Kripto para analisti Smart Contracter, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) ayı piyasasının ortasında yeni bir dip seviyeye gerileme yolunda hareket ettiğini belirterek önemli bir fiyat düzeltmesi için hazırlandığını söyledi.
16:50
7 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 2018’deki dip seviyesini doğru şekilde tespit etmesiyle bilinen kripto para analisti Smart Contracter, en büyük kripto paranın ayı piyasasının ortasında yeni bir dip seviyeye gerileme yolunda hareket ettiğini belirterek önemli bir fiyat düzeltmesi için hazırlandığını söyledi.

Bitcoin, Yeni Dip Hazırlığında

Anonim kripto para analisti Smart Contracter, 215 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in 15 bin 546 dolardaki mevcut ayı piyasasının dip noktasından yaptığı son rallinin muhtemelen sona ereceğini belirterek. “Şimdilik BTC‘deki bu yükselişin, uzun vadeli bir dip bulacağımız 2023 yılının birinci çeyreğine kadar 15 bin doların altında yeni bir dip yapmadan önce düzeltici bir ABC dalgasının parçası olduğuna inanıyorum.” dedi.

Smart Contracter, piyasa katılımcılarının dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisini kullanıyor. Bu teoriye göre, bir düşüş trendi beş dalgadan oluşur ve varlık ikinci ve dördüncü dalgalar sırasında kısa fiyat sıçramaları yapar.

Analistin grafiğine göre, Bitcoin dördüncü dalga sıçramasının son ayağında görünüyor ve 18 bin dolara doğru son bir koşu için hazırlanıyor. Analist, BTC’nin daha sonra beşinci dalgayı tamamlamak için düşüşe geçeceğini ve yaklaşık 14 bin 500 dolar hedefine kadar bu düşüşün sürmesini bekliyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 16 bin 829 dolardan işlem görüyor ve bu, BTC’nin Smart Contracter’ın dip hedefine ulaşması durumunda yüzde 15’in üzerinde düşeceği anlamına geliyor.

DXY Yönünü Yukarı Çevirdi

Smart Contracter, ayrıca yükseliş sinyalleri verdiğini söylediği ABD dolar endeksini (DXY) de yakından takip ettiğini belirterek “Bugün DXY’de büyük bir tersine dönüş var, kripto paralarda yükselişe geçtiyseniz bu görmek isteyeceğiniz bir şey değil. En iyi senaryoda bile, 108-109 civarına sıçrayacağını düşünüyorum ki bu da muhtemelen kripto para piyasasının düşmesine neden olacaktır.” dedi.

Güçlü bir endeks, yatırımcıların Bitcoin ve hisse senetleri gibi riskli varlıkları satarak ABD dolarına sığındıklarını gösterdiğinden yatırımcılar DXY‘yi yakından takip ederler.

“Bitcoin Son Fiyat Düzeltmesini Yaptı”

Öte yandan ünlü Elliott Wave formasyonunun uygulayıcısı olan kripto para analisti Credible, Bitcoin’in 18 bin dolardaki direncin üzerine çıkabileceğine inanıyor. Analist, 335 binden fazla Twitter takipçisine BTC’nin bir saatlik grafikte yükseliş trendinde olduğunu ve büyük bir sıçrama için hazır göründüğünü söyledi.

Elliott Dalga teorisine göre, yükseliş trendindeki bir varlık da beş dalgadan geçer ve burada birinci, üçüncü ve beşinci dalgalar yukarı yönde hareketle olur. Analistin grafiğine bakıldığında, BTC‘nin ikinci dalgadaki düzeltme hareketini 16 bin 400 dolarda tamamladığı ve ardından 18 bin doların üzerinde bir üçüncü dalga yükselişini ateşlediği görülüyor.

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