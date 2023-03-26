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Elon Musk’ın bir süredir kripto paralardan uzaklaşmasıyla birlikte meme coinlere ilgi de azaldı. Ünlü milyarder artık kripto paralar yerine yapay zekayla ilgilendiğini söyledi. Fakat yine de Dogecoin’i unutmuş değil. Peki Elon Musk meme coin kralını gerçekten unutmadı mı? Dogecoin benzeri altcoinler hangileri? Shiba Coin’in geleceği var mı?

Shiba ve Dogecoin Geleceği

SHIB ve DOGE en büyük iki meme coin ve yatırımcılar 2021 yılında bu iki altcoinde hacim rekorları kırıyordu. Peki bugünlerde son durum ne? Geçtiğimiz günlerde Elon Musk yaptığı paylaşımda artık kripto paralar yerine yapay zekayla ilgilendiğini söylemişti. O günden bu yana dikkat çeken bir Dogecoin paylaşımı yapmadı. Ancak 24 Mart Cuma günü Musk kripto diyetini bozdu. DogeDesigner isimli kullanıcı ünlü milyardere şunları yazdı;

“Starship’in fırlatılışına tanık olmak için önümüzdeki ay ABD’ye gideceğim. Ekipten biriyle konuştum ve ziyaret etmek için izninize ihtiyacım olduğunu söylediler”.

Elon Musk ise bu paylaşıma yanıt olarak 3 DOGE karşılığında bu isteğini yerine getirebileceğini söyledi. Böylece muzip milyarderin Dogecoin’i gündeminden çıkarmadığını gördük.

Shiba Coin cephesinde ise işler biraz daha karışık. En büyük ikinci meme token Shibarium koduyla alakalı ortaya atılan iddialar nedeniyle beklenen performansı göstermedi. Fiyatı 0,00001050 dola desteğine kadar geriledi. Eğer düşüş devam ederse 0,000009 dolara kadar fiyatın erdiğini görebiliriz. Şimdilik Shiba Coin için işler pek yoluna gitmiyor.

Dogecoin Benzeri Meme Coinler

Eğer boğa piyasaları gelecekse yeniden meme coinlerin devasa kazanç fırsatları sunduğunu görebiliriz. Bu da halen düşük olan fiyatların bir fırsat olabileceğini gösteriyor. Peki yüksek riskli, Dogecoin benzeri meme coinler hangileri?

FLOKI

BONE

Dogelon Mars (MARS)

BabyDoge

DOGECHAIN

Bu tarz altcoinler çok daha hızlı biçimde tarihin tozlu raflarına kalkabiliyor. Kötü niyetli ekiplerin de çoğunlukla tercih ettiği meme coin konseptinde en önemli faktör sosyal medya ve pazarlama gücüdür. İncelemelerinizi yaparken bunların ekstra riskli altcoinler olduğunu unutmamalısınız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.