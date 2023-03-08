Okuma Süresi: 3 Dakika

Pazar günü bu haftaya dair piyasada volatiliteye neden olabilecek gelişmeleri duyurmuştuk. Dün itibariyle volatilite başladı. Bugün daha da artması bekleniyor Cuma günü ise enflasyon verisinden önceki en büyük hareketlerden birini görmemiz muhtemeldir. Kripto para yatırımcılarını hareketli saatler bekliyor. Peki bugün hangi veriyle kripto paralar düşüşe geçti.

Bitcoin Neden Düştü?

Birkaç dakika önce Şubat ayına ait ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi açıklandı. Beklenti üstü gelen verinin düşüşe neden olması bekleniyordu öyle de oldu. Dolar endeksi 105,7 seviyesine sıçrarken BTC yeniden 22.000 doların altına düştü. Beklentinin 200 bin olduğu ortamda ADP’nin 242 bin olarak açıklandığını gördük. İstihdamın halen güçlü olduğunu gösteren veriler geliyor ve Powell bunu enflasyon mücadelelerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Eğer Cuma günü Tarım Dışı İstihdam ve haftaya enflasyon verisi de Bitcoin için negatif gelirse Mart ayında gerçek bir dip görebiliriz.

Volatiliteyi artıracak bu tarz verileri her Pazar ve aynı zamanda açıklanacağı gün paylaşıyoruz. Sürpriz hareketlere hazırlıklı olmak için bu tarz duyuruları yakından izlemelisiniz. Akşam 18:00’da Powell konuşacak ve 22:00’da Bej Kitap yayınlanacak. İkisi de ekonominin durumuna dair kritik sinyaller göndereceği için önümüzdeki saatlerde volatilite artabilir.

Kripto Uzmanı Güncel Görüş

Popüler kripto para analistlerinden Michael Poppe birkaç dakika önce kripto para yatırımcılarına güncel durumu özetledi. Son düşüşe kadar yükseliş hissiyatını koruyan analist 22.800 dolar desteğinin kaybedilmesini beklemiyordu. Fakat Silvergate, Binance, SEC derken son birkaç gündür hiç normal şeyler de yaşamıyoruz. Peki ünlü analist güncel durumu nasıl ele alıyor? Beklentileri ve yorumu ne?

“ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi. Evet, bu çok fazla ama ne anlatıyor? Bu hafta bu ve daha fazla verinin neden önemli olduğunu tanımlayalım. İşsizlik verileri üç farklı grup halinde gelir. 1 ADP Tarım Dışı İstihdam değişimi. 2 Tarım Dışı İstihdam Değişimi. 3 İşsizlik Oranı. FED’in politikasını belirleyecekleri için hepsi çok önemli. Bugün, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği var. Bu, tarım ve hükümet hariç olmak üzere, bir önceki ay boyunca istihdam edilen kişi sayısındaki tahmini değişikliği tanımlar. Tahminlerden olumlu -> güçlü ekonomi, FED politikası için harika -> yumuşak iniş. Beklentiler istihdam edilen kişi sayısında 197 bin artış yönündeydi. Gerçekleşen rakam 242 bin, bu da beklenenden daha olumlu. Riskli yatırımcılar için, Powell’ın 2023’te faiz oranlarını daha fazla artırmak istediğini duyduğumuz için harika değil. Cuma günü diğer ikisi var. Beklentiler Tarım Dışı İstihdam Değişimi: 224 bin. İşsizlik Oranı: 3.4%. İşsizlik oranının beklentilerden düşük veya eşit olması durumunda, Fed için risk azalacaktır. Ancak, işsizlik oranı yükselmeye başladığında, FED’in politikasında bir duraklamaya neden olacağından, hisse senedi ve kripto piyasalarında bir rahatlama rallisi göreceğiz. İkinci argüman önümüzdeki hafta TÜFE. Şimdilik, veriler FED’in politikasına ve ‘yumuşak iniş’ kavramı etrafındaki tüm destana uyuyor. Akılda tutulması gereken bir şey var; faiz oranlarının artırılmasının önemli bir etki yaratması 6-9 ay sürer. Faiz artırımlarının çoğu 6 aydan kısa bir süre içinde yapıldı. İlginç bir yıl.”

Poppe iyimserliğini koruyor. Powell dün faiz artışlarının etkilerini görmemizin vakit alacağını söylemişti bu söylemin güçlenmesi risk piyasalarını biraz daha rahatlatabilir.