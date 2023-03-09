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  •   Sıcak Gelişme: Silvergate’den Flaş Açıklama! Kripto Para Faaliyeti Durduruldu Mu?

Sıcak Gelişme: Silvergate’den Flaş Açıklama! Kripto Para Faaliyeti Durduruldu Mu?

Silvergate Capital dakikalar önce yaptığı bir açıklamada kripto para faaliyetleri hakkında şok bir karar aldığını duyurdu!
00:51
9 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ekosistemdeki birçok yatırımcı tarafından büyük kripto para bankalarından biri olarak bilinen Silvergate Bank’ın ana şirketi, “faaliyetleri durdurma” ve bankayı tasfiye etme planlarını yatırımcılara duyurdu. Alınan kararın sebebi ne?

Silvergate Bank’tan Tasfiye Kararı!

Silvergate Capital Corporation geçtiğimiz dakikalarda yaptığı bir duyuruda, bankanın operasyonları durdurma kararının “en son piyasa ve düzenleyici gelişmeler ışığında” olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü şirkete göre, Silvergate Bank’ın tasfiye planı “tüm mevduatların tamamen geri ödenmesini” içeriyor.

Popüler kripto para borsası olan Coinbase, Paxos, Gemini, BitStamp ve Galaxy Digital dahil olmak üzere birçok kripto şirketi, Silvergate’in geçtiğimiz yıl içerisinde iflas eden FTX’in karıştığı iddiasıyla ilgili bir soruşturmanın ardından Mart ayı içerisinde bankayla bağlarını keseceklerini duyurdu. Kripto para bankası, duyurulan feshin “riske dayalı bir karar” olduğunu iddia ederek borsa ağını 3 Mart tarihinde kapatacağını da açıklamalarına ekledi. Dünyaca ünlü şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

En son endüstri ve düzenleyici gelişmeler ışığında Silvergate, Banka operasyonlarının düzenli bir şekilde tasfiye edilmesinin ve Bankanın gönüllü olarak tasfiye edilmesinin ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyor. Bankanın tasfiye planı, tüm mevduatların tamamen geri ödenmesini içeriyor.

Kripto Piyasalarına Etkisi!

Silvergate, birçok kripto para firması için en büyük bankacılık ortaklarından biriydi. Ancak yıllık 10-K raporunun sunulmasını iki hafta geciktireceğini açıklamasının ardından ödeme gücüyle ilgili endişelerini dile getirdi. Belge genellikle bir şirketin mali durumuna ilişkin genel bir bakış sunmaya yardımcı olur.

Bununla birlikte Silvergate’in piyasalardan ayrılması önümüzdeki yıllarda, fonları bankaya bağlı veya başka bir şekilde ifşa olan diğer kripto para firmaları üzerindeki etkisinin ne olacağı henüz belli değil. Ayrıca banka, tüketici itibari para mevduatlarının transfer hacminin, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla 2022’nin üçüncü çeyreğinde kabaca 50 milyar dolar düştüğünü bildirdi.

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