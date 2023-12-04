Sıcak Gelişme: Rapor Açık ve Net Kripto Paralar 2021 Ekim Ayına Işınlanıyor

Bitcoin fiyatı etkileyici yükselişine ralli bekleyenleri bile şaşırtacak hızda devam ediyor. Aylardır aynı şey söyleniyordu. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere düşerken destekleri test edip ara yükselişler yapan fiyat yönünden şaşmadan yeni dipleri hedefledi. Şimdi de dirençlerde tam tersini görüyoruz ve BTC fiyatı 42.154 dolara kadar ulaştı. Biraz önce gelen rapor da yatırımcıları memnun edecek.

Kripto Para Raporu

CoinShares tarafından her pazartesi yayınlanan raporu uzun süredir anlık biçimde paylaşıyoruz. Bu rapor kurumsal ilginin boyutunu, güncel hissiyatlarını anlayabilmemiz için oldukça önemli. Haftalardır kurumsallar ve akredite yatırımcılar kripto para fonlara giriş yapıyor. Net girişler onuncu haftasına ulaştı.

Geçtiğimiz hafta kripto yatırım ürünlerine 176 milyon dolarlık giriş gördük. 10 haftalık toplam giriş ise 1,76 milyar dolara ulaştı. Bu rakam en son 2021 Ekim ayında ABD SEC vadeli BTC ETF onayını verdiğinde görülmüştü.

Kanada, Almanya ve ABD önemli girişlerle başı çekerken, Hong Kong’da küçük çaplı çıkışlar dikkat çekti. BTC 133 milyon dolarlık girişle aslan payını alırken ETH 31 milyon dolarlık etkileyici bir giriş gördü. Fonların toplam büyüklüğü yüzde 107 artışla 46,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2021’de görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 86,6 milyar doların epey altında olsa da gidilen yolu anlamak açısından bugün gelen veriler umut vericiydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.