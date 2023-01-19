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Sıcak Gelişme! Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor! Büyük Başarı! Binance..!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance küresel çapta ve özellikle Avrupa'da büyümeye devam ediyor.
11:15
19 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance küresel çapta ve özellikle Avrupa’da büyümeye devam ediyor.

İçerik Rehberi

Binance, Zirvede!

Avrupa Birliği, regülasyon yasasını onaylamak için gün sayarken Binance, Litvanya,  Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerden lisans almayı başarmıştı. Binance, dün yaptığı açıklamada  Polonya‘dan da lisans aldığını duyurmuştu. Listeye İsveç’in de eklenmesiyle Binance, dünyada en fazla lisansa sahip kripto para borsası olmayı başardı. Borsa, bu lisanslar sayesinde AB ülkelerinde kripto para takası ve saklama hizmetleri sunabileceğini söyledi. Merkezi borsalarda başlayan kriz sonrasında ve özellikle FTX krizi nedeniyle, AB ülkeleri kendi topraklarında böylesi bir krizin yaşanmaması için önlemler almaya devam ediyor. Binance, bölgedeki varlığını güçlendirdiğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti

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