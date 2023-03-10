Kripto paralar bugün Bitcoin’in yaşadığı erimeyle birlikte önemli ölçüde kayıp yaşadı ve fiyat erimeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı 20.000 doların da altına düştüğü için birçok yatırımcı cüzdanında çift haneli kayıplar gördü. Ana akım medyanın başlattığı saldırı, düzenleyicilerin artan baskısı ve makro ekonomik gelişmeler kripto para yatırımcılarına nefes aldırmıyor. Tether artık isyan etti.
Her ay şaşmayan bir şey var. WSJ, Bloomberg veya Reuters kripto paralar konulu bir son dakika bombası patlatır ve bunun en az yarısı boş çıkar. Ancak fiyatlar çoktan düşmüş olur. Ana akım medyanın gazabına uğrayan en büyük altcoin şirketi ise Tether oldu. Daha fazla şeffaflık, daha detaylı raporlar derken Tether 2021 yılındaki durumundan çok daha iyi bir noktaya geldi. Ancak ana akım medya onun yakasını bırakmıyor. Peki aynı baskıyı dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılarından SBF’ye uyguladılar mı? Tether bugün yayınladığı açıklamada adeta bu duruma isyan ediyordu.
“Tether, son raporunda Tether’in düzenlemelerin dışında faaliyet gösterdiğini ima eden Wall Street Journal’ın (WSJ) modası geçmiş, yanlış ve yanıltıcı haber ve iddialarının hedefi olmaya devam ediyor. Bu, Tether’in önemli finansal düzenlemeler altında faaliyet gösterdiği ve küresel kolluk kuvvetleriyle neredeyse günlük olarak iş birliği yaptığı gerçeğiyle çelişmektedir. Buna ABD Adalet Bakanlığı ve diğer üst düzey ABD kurumları ile düzenli iş birliği dahildir ve ABD merkezli müşterilere hizmet vermemektedir. Tether uzun zamandır WSJ’nin (ve diğer eski medyanın) haberlerinde popüler bir hedef olmuştur, ancak FTX, Celsius ve Genesis’in yüksek profilli başarısızlıklarının da ortaya koyduğu gibi, nadiren doğru hedeflere odaklanmışlardır. WSJ, 1 Ocak 2021’den 1 Ocak 2022’ye kadar Tether hakkında 84 makale yayınladı ve bunların büyük çoğunluğu olumsuzdu. Aynı dönemde WSJ FTX hakkında ya da FTX’ten bahseden 28 makale yayınladı ve bunların neredeyse tamamı olumluydu.”
Bitcoin fiyatı ATH seviyesine giderken “balon” fiyat düşerken “artık bitti” manşetleri atanlar gerçekte de ikiyüzlü davranıyor. Tek niyetleri daha fazla tık almak mı? Tether daha fazlasının olduğunu düşünüyor. Ana akım tarafından parlatılan kripto şirketlerinin yaşadığı iflasları düşündüğümüzde tüm bunlar tesadüf olamaz. O halde bu kadar başarısız aktör ana akım medyayı fonladığı için mi bu denli parlatıldı? Tether şunları yazdı;
“WSJ gibi ana akım medyanın (MSM) 2022 yılında desteklediği parlak şirketlerin birçoğunun tarihteki en büyük finansal başarısızlıklar arasında yer aldığı ve sayısız kullanıcı ve yatırımcının feci şekilde fon kaybına uğradığı ortaya çıktı. Öte yandan Tether, şeffaflığı artırma, düzenleyicilerle işbirliği yapma ve rezervlerini ayarlama taahhüdünü sürekli olarak yerine getirmiştir (Tether, 2022’de tüm ticari kağıt varlıklarını tamamen sıfıra indirmiştir). Bunların çoğu, WSJ de dahil olmak üzere Tether’i eleştirenlerin Tether’in asla yapamayacağını ima ettiği eylemlerdi. Ancak, Tether’in iddialara sürekli olarak doğrudan eylemlerle yanıt verebildiği gerçeğini kabul etmek yerine, eski medya kuruluşları kale direklerini hareket ettirmeye devam ediyor. Sektörün şimdiye kadar yaşadığı en büyük dalgalanma olaylarından birine karşı bile, Tether tam da kullanıcılarının beklediği gibi işlemeye devam etti. Terra Luna’nın çöküşü sırasında Tether, 48 saat içinde 7 milyar USD’ye eşit olan ödenmemiş USD₮’nin %10’undan fazlasını geri almayı başardı. Tether, piyasanın zirvesinden dip noktasına kadar 20 milyar dolara yakın itfa işlemi gerçekleştirdi. Bankalar tarihsel olarak çok daha az baskı altında başarısız olmuştur. WSJ’nin iddialarının aksine, Tether aslında küresel kolluk kuvvetlerinin kararlı bir ortağı olduğunu ve dünya standartlarında uyum programları oluşturduğunu ve sürdürdüğünü defalarca göstermiştir.”