Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!

Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!

Henüz token çıkmadan önce borsayı kullananlar airdrop ile binlerce dolar kazandı. dYdX daha fazlasını hedefliyor, tecrübeli isim Vakfa dahil oldu.
18:04
10 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaptığı airdrop ile erken dönem kullanıcılarına binlerce dolar kazandıran popüler DeFi platformu yeni müjdeyi verdi. En çok tercih edilen merkezi olmayan borsalardan dYdX birçok kez hacim rekorlarına imza atmıştı. Daha önce kendi ağı olan dYdX Chain’e geçeceğini müjdeleyen borsa bu konuda önemli yol aldı. Bugün ise yeni işe aldığı CEO ile gündeme geldi.

dYdX Borsası

Daha önce ConsenSys’te yaklaşık dört yıl çalışan ve son olarak stratejik girişimler direktörü olarak görev yapan Charles d’Haussy, Bugün vakfın CEO’su olarak açıklandı. dYdX Vakfı, İsviçre merkezli bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir vakıf olup protokolün bilinirliğini artırmak amacıyla kurulmuştur. Charles yeni CEO’luk görevinde dYdX protokolünü, topluluğunu ve dYdX DAO‘yu büyütüp geliştirmeye odaklanacak.

Yeni CEO, finansal fırsatlara erişimi demokratikleştirmek amacıyla çalışmaya istekli olduğunu söyledi. dYdX Vakfı konseyi başkanı Arthur Cheong’a göre, d’Haussy’nin farklı paydaşlarla etkileşim kurma konusundaki sektörler arası deneyimi, bir sonraki büyüme aşamasına doğru ilerleyen vakıf için önemli olacak. Duyuru bugün yapılmış olsa da Charles günler önce 26 Eylül tarihinde Vakıf ile çalışmaya başladığını açıkladı.

dYdX Coin Yorum

Bugün kripto paralar ve hisse senedi piyasaları negatif, buna rağmen dYdX zayıf da olsa yükseliyor. Güne %3’lük artışla devam eden token 1,32 dolar fiyatıyla en büyük 259’uncu kripto paradır. İşlem hacmi bugün %65 oranında arttı ve 44,5 milyon dolara ulaştı. Şimdilik dolaşımda 65 milyonluk arz olduğu için 86,5 milyon dolarlık piyasa değerine sahiptir. Tokenin maksimum arzı 1 milyar ve bunun sadece %7’si dolaşımda bulunuyor.

30 Eylül tarihinde 27,78 doları aşarak ATH seviyesini belirleyen dYdX Token bugün zirvenin %95 altında alıcı buluyor. Binance, FTX ve Gate gibi borsalarda işlem görmesine rağmen henüz Coinbase borsasında listelemesi yapılmadı.

Fiyat 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve RSI nötr bölgenin üzerini hedefliyor. Kısa vadede 1,332 ve 1,357 doların üzerindeki kapanışlar alıcıların güçlendiğini gösterecek. Eğer Bitcoin tarafında an bir düşüş olmazsa dYdX Token fiyatının 1,387 doları aştığını görebiliriz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Terra Classic (LUNC) Yakımları Ne Zaman Etki Gösterecek? Fiyat Artacak Mı?
Terra Classic (LUNC) Yakımları Ne Zaman Etki Gösterecek? Fiyat Artacak Mı?
Yüzde 31 Arttı Halen Yükseliyor! Bu Altcoine Dikkat!
Yüzde 31 Arttı Halen Yükseliyor! Bu Altcoine Dikkat!
11 Haftadır Yükseliyor! Düşüşte Değerlenen Altcoin Yükselişine Devam Edebilir!
11 Haftadır Yükseliyor! Düşüşte Değerlenen Altcoin Yükselişine Devam Edebilir!
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!
2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022