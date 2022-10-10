Henüz token çıkmadan önce borsayı kullananlar airdrop ile binlerce dolar kazandı. dYdX daha fazlasını hedefliyor, tecrübeli isim Vakfa dahil oldu.

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Yaptığı airdrop ile erken dönem kullanıcılarına binlerce dolar kazandıran popüler DeFi platformu yeni müjdeyi verdi. En çok tercih edilen merkezi olmayan borsalardan dYdX birçok kez hacim rekorlarına imza atmıştı. Daha önce kendi ağı olan dYdX Chain’e geçeceğini müjdeleyen borsa bu konuda önemli yol aldı. Bugün ise yeni işe aldığı CEO ile gündeme geldi.

dYdX Borsası

Daha önce ConsenSys’te yaklaşık dört yıl çalışan ve son olarak stratejik girişimler direktörü olarak görev yapan Charles d’Haussy, Bugün vakfın CEO’su olarak açıklandı. dYdX Vakfı, İsviçre merkezli bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir vakıf olup protokolün bilinirliğini artırmak amacıyla kurulmuştur. Charles yeni CEO’luk görevinde dYdX protokolünü, topluluğunu ve dYdX DAO‘yu büyütüp geliştirmeye odaklanacak.

Yeni CEO, finansal fırsatlara erişimi demokratikleştirmek amacıyla çalışmaya istekli olduğunu söyledi. dYdX Vakfı konseyi başkanı Arthur Cheong’a göre, d’Haussy’nin farklı paydaşlarla etkileşim kurma konusundaki sektörler arası deneyimi, bir sonraki büyüme aşamasına doğru ilerleyen vakıf için önemli olacak. Duyuru bugün yapılmış olsa da Charles günler önce 26 Eylül tarihinde Vakıf ile çalışmaya başladığını açıkladı.

dYdX Coin Yorum

Bugün kripto paralar ve hisse senedi piyasaları negatif, buna rağmen dYdX zayıf da olsa yükseliyor. Güne %3’lük artışla devam eden token 1,32 dolar fiyatıyla en büyük 259’uncu kripto paradır. İşlem hacmi bugün %65 oranında arttı ve 44,5 milyon dolara ulaştı. Şimdilik dolaşımda 65 milyonluk arz olduğu için 86,5 milyon dolarlık piyasa değerine sahiptir. Tokenin maksimum arzı 1 milyar ve bunun sadece %7’si dolaşımda bulunuyor.

30 Eylül tarihinde 27,78 doları aşarak ATH seviyesini belirleyen dYdX Token bugün zirvenin %95 altında alıcı buluyor. Binance, FTX ve Gate gibi borsalarda işlem görmesine rağmen henüz Coinbase borsasında listelemesi yapılmadı.

Fiyat 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve RSI nötr bölgenin üzerini hedefliyor. Kısa vadede 1,332 ve 1,357 doların üzerindeki kapanışlar alıcıların güçlendiğini gösterecek. Eğer Bitcoin tarafında an bir düşüş olmazsa dYdX Token fiyatının 1,387 doları aştığını görebiliriz.