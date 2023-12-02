Kripto Para

Sıcak Gelişme! Bitcoin ve Ethereum’dan Yeni 2023 Rekoru

Özet

  • Bitcoin yeni bir 2023 zirvesine ulaştı.
  • Ethereum’da yeni 2023 zirvesini test etti.
  • Kripto para piyasasında olumlu hava hakim.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para piyasasında olumu hava devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin 2023 zirvesi olarak 38 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugün yeni bir 2023 zirvesi daha geldi. Aynı durum Ethereum için de yaşandı. Ethereum için yaklaşık bir saat önce 2023 zirvesi söz konusu olmuştu. Şimdi yeni bir 2023 zirvesi geldi. Gelişmeler kripto para piyasasında yükseliş yönlü olumlu havaya işaret etti.

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Bitcoin 39 Bin 705 Doları Ethereum İse 2 Bin 186 Doları GördüAni Yükseliş Tasfiyeleri De Getirdi

Bitcoin 39 Bin 705 Doları Ethereum İse 2 Bin 186 Doları Gördü

Kripto para birimlerinin lideri Bitcoin 39 bin 705 dolara gelerek 2023 zirvesine yerleşti. Yazıyı yazarken BTC 39 bin 322 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Altcoin’lerin lideri Ethereum ise 2 bin 186 dolar ile yeni bir 2023 zirvesine yerleşti. Ethereum bu seviyesinin ardından bir miktar geri çekilme yaşadı. ETH yazıyı yazarken 2 bin 153 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ani Yükseliş Tasfiyeleri De Getirdi

Bu ani yükseliş beraberinde tasfiyeleri de getirdi. Son 1 saat içerinde 51 milyon dolarlık short pozisyonu tasfiye olmuş durumda. Long pozisyonlardaki tasfiye miktarı ise 5 milyon dolar seviyelerinde.

Son 24 saatlik zaman diliminde ise Coinglass verilerine göre 90 milyon dolarlık short pozisyon ve 20 milyon 640 bin dolarlık long pozisyon tasfiye oldu.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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