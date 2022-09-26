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Sıcak Gelişme! Binance’tan Heyecan Yaratan Duyuru: Fark Yaratacak Proje!

Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken. Binance yeni projeleri ve yatırımlarları ile piyasaya öncülük ediyor. 
11:28
26 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken. Binance yeni projeleri ve yatırımlarları ile piyasaya öncülük ediyor.

Binance, ‘Sui’ Projesini Destekleyecek’: Web 3!

Binance Labs, katman 1 altyapısının gelişimini desteklemek için B Serisi finansmanda Mysten Labs’ı destekleyeceğini açıkladı.  Mysten Labs, Meta Novi Research’ün eski üst düzey yöneticileri ve Diem blok zincirinin ve Move programlama dilinin önde gelen mimarları tarafından kuruldu. Ekip, dağıtılmış sistemler, programlama dilleri, kriptografi ve daha pek çok konuda uzmanlaşmış konumda. Mysten Labs’ın misyonu, Web3 için temel altyapı oluşturmak. Binance Labs, gelecek vaat eden Web3 altyapı projelerini desteklemeye ve bunlara yatırım yapmaya odaklanmaya devam ediyor.

Borsa, kısa süre önce Mysten Labs için B Serisi finansman turuna katıldığını duyurdu. Mysten Labs, daha geniş bir dApp geliştirme sürecini daha yüksek hız ve düşük maliyetle desteklemek için yatay olarak ölçeklenebilir, izinsiz bir katman-1 blok zinciri olan Sui’yi geliştiriyor. Binance’in risk sermayesi kolu Binance Labs, hisse kanıtı ve izinsiz katman-1 blok zinciri Sui‘nin geliştiricisi Mysten Labs için 300 milyon dolarlık B Serisi finansman turuna katıldığını duyurdu. Fonlar, Sui’nin çekirdek altyapısını daha da geliştirmek ve Sui ekosisteminin benimsenmesini hızlandırmak için kullanılacak.

Sui, Nedir?

Mysten Labs, 2021’de Meta Novi Research’ün eski yöneticileri ve Diem blok zincirinin ve Move programlama dilinin önde gelen mimarları tarafından başlatıldı. Şirketin ilk ürünü Sui, fikir birliği algoritmalarındaki yeniliklere odaklanıyor ve yüksek performanslı bir katman-1 blok zincirini destekleyen benzersiz veri yapılarından yararlanıyor. Binance Kurucu Ortağı ve Binance Labs Başkanı He Yi şunları söyledi:

Gelecekte blockchain tabanlı ürünleri sorunsuz bir şekilde kullanabilmeyi umuyoruz. Ancak yine de bazı teknik sorunlar var. Binance Labs, bu zorluğun üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler sunan altyapı projelerine yatırım yapmaya odaklanıyor. Mysten Labs, yatay olarak ölçeklenebilir ve depolamaya sahip bir hisse kanıtı blok zinciri geliştiriyor. Ekibin Web3‘ün benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacak temel bir altyapı oluşturduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz

Sui, genişletilebilir kapasite sağlar ve doğrudan zincir üzerinde depolanabilen zengin, dinamik ve şekillendirilebilir varlıklar için bir geliştirme ortamı sunar. Bu yenilikler, Sui’nin işlem başına düşük işletme maliyetlerini korurken uygulama talebini karşılamak için verimini ve depolamasını yatay olarak ölçeklendirmesini sağlar.  Sui, yaratıcıların ve geliştiricilerin kripto para sektöründe bir sonraki milyonlarca kullanıcıya hitap edecek deneyimler oluşturmasını sağlamak için sıfırdan tasarlanmış ilk katman-1 blok zinciridir. Mysten Labs tarafından geliştirilen Sui, düşük maliyetle rakipsiz hız ile çok çeşitli dApp geliştirmeyi desteklemek için yatay olarak ölçeklenebilir. Türünün ilk örneği olan platform, kullanıcılara yüksek verim, anında çözümleme hızları, zengin zincir üstü varlıklar ve kullanıcı dostu Web3 deneyimleri ile genel amaçlı bir blok zinciri getiriyor.

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