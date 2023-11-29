Sıcak Gelişme: Avrupa’nın Devi Bitcoin Hamlesini Yapıyor

Kripto para piyasaları trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin ilgisini çekiyor ve harekete geçiyorlar. Haziran ayındaki BlackRock hamlesinin ardından diğer potansiyel ihraççılar da SEC’e başvurularını yaptılar. Bugünse Avrupa’nın kripto ETP ihraççısı SEC’e başvurdu.

Yeni Spot Bitcoin ETF Başvurusu

Spot Bitcoin ETF yatırışı için geç kalan Pando Varlık Yönetimi de SEC’e başvuruda bulundu. Hali hazırda SEC’in önünde onay bekleyen 13 farklı başvuru var. Fidelity ve BlackRock gibi devlerin mücadele etmesi gereken çok fazla rakip oldu. Bu da olası toplu onay halinde şirketlerin daha fazla müşteri çekebilmek için pazarlamaya çok büyük bütçeler ayırması gerekebileceğini gösteriyor. İyi haber şu ki ilgi gören ne kadar çok Bitcoin ETF’i olursa borsalardaki arz kıtlığı o denli büyür.

Pando Asset AG tarafından yapılan başvuruda Coinbase Custody Trust Company diğerlerinde olduğu gibi saklama hizmetini verecek. Bank of New York Mellon tröst yöneticisi olacak. BlackRock hakkındaki dedikodularda hep “kurum başvurusunda bu risklerden bahsediyor” tarzında saçmalıklar yazıyordu. Bu risk açıklamalarının tüm spot Bitcoin ETF başvurularında olduğun söylemiştik. Ve evet Pando da bu risklere mecburi olarak değiniyor.

Örneğin bazı riskler;

Bitcoin de dahil olmak üzere birçok kripto varlığın alım satım fiyatları son dönemlerde aşırı dalgalanma yaşamıştır ve yaşamaya devam edebilir.

de dahil olmak üzere birçok kripto varlığın alım satım fiyatları son dönemlerde aşırı dalgalanma yaşamıştır ve yaşamaya devam edebilir. Bitcoin’in alım satım fiyatlarındaki daha fazla düşüş de dahil olmak üzere, gelecekte aşırı dalgalanma, Hisselerin değeri üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olabilir ve Hisseler değerlerinin tamamını veya önemli bir kısmını kaybedebilir.

Hisselerin değeri, kripto paranın dijital bir varlık olarak temel yatırım özelliklerine ilişkin bir dizi faktöre tabidir; özel anahtarların kaybolması, çalınması, imha edilmesi veya tehlikeye girmesi varlığın kalıcı olarak kaybedilmesine neden olabilir.

Dijital varlıklar yeni ve hızla gelişen bir sektörü temsil etmektedir ve Hisselerin değeri Bitcoin’in kabulüne bağlıdır.

Bir dijital varlık ağının yönetimindeki değişiklikler, kullanıcılardan ve madencilerden yeterli desteği alamayabilir ve bu da söz konusu dijital varlık ağının büyüme ve zorluklara yanıt verme kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.

Ve daha uzar gider. Tüm bunlar milyonda bir ihtimal de olsa ETF başvurusu yapanların her dayanak varlık için yazması gereken detay risklerdir.