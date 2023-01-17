Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme! Avrupa Birliği’nden Kritik Kripto Para Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!

Sıcak Gelişme! Avrupa Birliği’nden Kritik Kripto Para Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!

Kripto para piyasası sürpriz artışlar ile yeniden gündeme otururken, gerek ABD gerekse de AB'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. 
14:23
17 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası sürpriz artışlar ile yeniden gündeme otururken, gerek ABD gerekse de AB’deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

AB’de Regülasyon Yasası, Nisan’a Ertelendi

Bloomberg’in haberine göre, Avrupa Birliği’nin dönüm noktası niteliğindeki kripto para düzenlemesi olan ‘Kripto Varlık Piyasaları’nın (MiCA) Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama süreci Nisan ayına ertelendi. Önde gelen bir AB Parlamentosu sözcüsü Bloomberg’a verdiği demeçte, gecikmenin “teknik” olduğunu ve büyük olasılıkla yaklaşık 400 sayfalık dosyanın 24 resmi diline çevrilmesindeki sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Daha önce 2022 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen Genel Kurul’daki oylama da çeviri sorunları nedeniyle Kasım ayında Şubat ayına ertelenmişti. MiCA, kripto sektörünü denetleyen  AB merkezli ilk resmi adım olacak. Kripto para piyasası net bir düzenleme olmadığı için ”Vahşi Batı” olarak nitelendiriliyor. Yasa, sektörü ve piyasaya katı kurallar getirmeyi hedefliyor. En önemlisi, MiCA, AB’de kripto hizmetleri sunan lisans firmaları için yeni kurallar koyarken, stablecoin ihracını düzenleyecek.

Nihai oylamanın ertelenmesi nedeniyle, Avrupa mali düzenleyicilerinin uygulama kurallarının taslağını hazırlamaya başlamadan önce daha uzun süre beklemeleri gerekiyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi organların, MiCA resmi olarak onaylandıktan sonra teknik standartları hazırlamak için 12 ila 18 ayları var. Ertelenen tek düzenleme MiCA değil. MiCA ile birlikte uygulanması planlanan Fon Transferi Yönetmeliği (TFR) de Nisan ayında aynı oylamaya ertelendi. TFR, kripto transferlerinin hem alıcı hem de alıcı tarafında müşterinizi tanıyın bilgilerini içermesini gerektirir. Bazı Avrupa ülkeleri, kripto pazarlarındaki iflaslar ve dolandırıcılıklar nedeniyle  MiCA öncesinde daha katı kripto düzenlemesi için bastırıyor. Örneğin, Fransız politika yapıcılar ve merkez bankacıları, 2023’te zorunlu kripto firması lisanslamasının uygulanmasını istiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!
Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!
10 Trilyon Dolarlık Dev Onu Destekliyordu! Kripto Para Şirketinden Kötü Haber!
10 Trilyon Dolarlık Dev Onu Destekliyordu! Kripto Para Şirketinden Kötü Haber!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023