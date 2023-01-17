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Kripto para piyasası sürpriz artışlar ile yeniden gündeme otururken, gerek ABD gerekse de AB’deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

AB’de Regülasyon Yasası, Nisan’a Ertelendi

Bloomberg’in haberine göre, Avrupa Birliği’nin dönüm noktası niteliğindeki kripto para düzenlemesi olan ‘Kripto Varlık Piyasaları’nın (MiCA) Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama süreci Nisan ayına ertelendi. Önde gelen bir AB Parlamentosu sözcüsü Bloomberg’a verdiği demeçte, gecikmenin “teknik” olduğunu ve büyük olasılıkla yaklaşık 400 sayfalık dosyanın 24 resmi diline çevrilmesindeki sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Daha önce 2022 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen Genel Kurul’daki oylama da çeviri sorunları nedeniyle Kasım ayında Şubat ayına ertelenmişti. MiCA, kripto sektörünü denetleyen AB merkezli ilk resmi adım olacak. Kripto para piyasası net bir düzenleme olmadığı için ”Vahşi Batı” olarak nitelendiriliyor. Yasa, sektörü ve piyasaya katı kurallar getirmeyi hedefliyor. En önemlisi, MiCA, AB’de kripto hizmetleri sunan lisans firmaları için yeni kurallar koyarken, stablecoin ihracını düzenleyecek.

Nihai oylamanın ertelenmesi nedeniyle, Avrupa mali düzenleyicilerinin uygulama kurallarının taslağını hazırlamaya başlamadan önce daha uzun süre beklemeleri gerekiyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi organların, MiCA resmi olarak onaylandıktan sonra teknik standartları hazırlamak için 12 ila 18 ayları var. Ertelenen tek düzenleme MiCA değil. MiCA ile birlikte uygulanması planlanan Fon Transferi Yönetmeliği (TFR) de Nisan ayında aynı oylamaya ertelendi. TFR, kripto transferlerinin hem alıcı hem de alıcı tarafında müşterinizi tanıyın bilgilerini içermesini gerektirir. Bazı Avrupa ülkeleri, kripto pazarlarındaki iflaslar ve dolandırıcılıklar nedeniyle MiCA öncesinde daha katı kripto düzenlemesi için bastırıyor. Örneğin, Fransız politika yapıcılar ve merkez bankacıları, 2023’te zorunlu kripto firması lisanslamasının uygulanmasını istiyor.