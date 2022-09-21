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Sıcak Gelişme! ABD’de Bir İlke İmza Atıldı: Bitcoin ve 3 Altcoin!

Kripto para karşıtlığı yeni bir boyut kazanırken, ABD'de meydana gelen gelişme sektörde heyecan yarattı. 
14:08
21 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı yeni bir boyut kazanırken, ABD’de meydana gelen gelişme sektörde heyecan yarattı.

Calorado Eyaleti, Bir İlke İmza Attı!

ABD’nin Colorado eyaleti, vergi ödemeleri için kripto para kabul eden ilk eyalet oldu. Colorado Valisi Jared Polis bu kritik gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Yeni uygulamanın ardından Colorado sakinleri, bireysel gelir vergisi, işletme gelir vergisi, satış ve kullanım vergisi, stopaj vergisi, kıdem vergisi ve tüketim yakıtı vergisi ödemek için kripto para birimini kullanabilir. Colorado Gelir Vergi Dairesi’nin web sitesine göre, “kripto para birimi” artık bir ödeme şekli olarak kabul edilecek ve işlemler “PayPal Kripto Para Birimleri Merkezi” aracılığıyla yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi ödemeleri yalnızca PayPal kişisel hesaplarında kullanılabilir olacak. Ticari hesapların şu anda kripto para birimi ödemeleri yapmasına izin verilmemektedir. Hizmeti kullanma ücreti 1,00 dolar artı ödeme tutarının %1,83’üdür. PayPal satın alma ücretleri veya gas ücretleri gibi ek ücretler de geçerli olabilir. Şu anda PayPal tarafından desteklenen kripto ödeme seçenekleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) bulunmaktadır.

2019’da seçilen vali, uzun süredir kripto para savunucusu. Vali’nin 2016’da Kongre Blok Zinciri Grubu’nun kurucularından biri olması şaşırtıcı değil. Vali Jared Polis, yeni seçim kampanyası için  kripto para da kabul ediyor. Yönetici, şu anda yeni seçim kampanyası için, her biri 52.80 dolar karşılığında NFT’ler satarak bağış topluyor. NFT‘lerin 175’i Haziran ayından bu yana satıldı. 2022’nin başlarında Polis,  kripto paralar ile vergi ödemeleri yapmak için taslak sunmuştu.

Dijital Devrim, Başlıyor!

Vali Polis’e göre, devletin bir finansman modeli olarak blok zinciri ve ortak defter teknolojisini uygulaması dönüm noktası olabilir. Kripto paraların geleceğin finans araçları olduğunu vurgulayan yönetici, yatırımcı koruması ve regülaasyon gibi konulara önem verdiğini açıkladı.

Vali, dijital inovasyonun eyaleti bir adım öne taşıyacağına inanıyor. Ekonomi dergisi Denver Business Journal’a göre, bu haftaki bir etkinlikte Polis, eski model uygulamaları ve hükümetin yıllarca takip ettiği modası geçmiş sistemi yeni teknoloji ile daha verimli hale getireceğini  söyledi.

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