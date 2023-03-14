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Shibarium Beta Testi Ne Zaman Tamamlanacak: SHIB’de Son Durum!

SHIB baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, katman-2 projesinin beta test aşamasının tamamlanması için kabaca bir zaman çizelgesi sundu.
12:59
14 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre Shiba Inu‘nun (SHIB) baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, katman-2 projesinin beta test aşamasının tamamlanması için kabaca bir zaman çizelgesi sundu.

Shibarium Beta Testi Ne Zaman Tamamlanacak?

Özellikle Shiba Inu yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Shytoshi Kusama Shibarium‘un “Puppynet” adı verilen test ağının yaklaşık iki ay boyunca çalışır durumda olabileceğini söylüyor ancak test süresinin bu yılın Temmuz ayına kadar uzayabileceğini de ekliyor. Lider Shiba Inu geliştiricisi ayrıca bu süre zarfında ekibin sistemdeki kusurları arayıp düzelteceğini söylüyor.

Sürecin duruma göre değişebileceğini ifade eden Kusama, ön ,görülen sürenin 2 ay olduğunu ancak 4 aya kadar da uzayabileceğini ifade ediyor. Bu noktada sistemler oluşturulacağı ve hata avcılığı yapılacağı da ifade ediliyor.

Shibarium, Shiba Inu’nun Polygon‘a (MATIC) benzer şekilde Ethereum (ETH) üzerine inşa edilmiş ekosistem katman-2 protokolü olarak tanımlanabilir. Geçtiğimiz hafta SHIB, Shibarium’un beta sürümünü resmi olarak yayınlayarak beta test kullanıcılarının test ağını keşfetmesine olanak sağladı.

Öte yandan Puppynet’in piyasaya sürülmesinin ardından Kusama, Shibarium’un beta formundaki tokenların gerçek olmadığı konusunda uyardı ve kullanıcıların SHIB’lerini bu tokenları biriktirmeye çalışarak harcamamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca beta testi tamamlandığında Shibarium, işlem ücretlerini ödemek için Bone ShibaSwap (BONE) kullanılarak takas edilebilecek yeni bir özel token ekosistemi oluşturacak.

Shiba’da Son Durum

Popülşer meme token Shiba Inu (SHIB), piyasada yaşanan son yükselişlerden payını aldı ve son 24 saat içinde yüzde 3 yükselerek yazının kaleme alındığı sırada 0,00001096 dolardan işlem görüyor. SHIB’de son 1 ayda yaşanan yüzde 15 oranındaki düşüş ise dikkatleri çekmeye devam ediyor.

SHIB, 6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15. coin konumunda yer alıyor.

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