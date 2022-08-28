Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Shiba Inu’dan Rekor Verileri Geldi! Kripto Paranın Fiyatı Artacak Mı?

Shiba Inu’dan Rekor Verileri Geldi! Kripto Paranın Fiyatı Artacak Mı?

Geçtiğimiz hafta büyük bir fiyat hareketi gerçekleştiren Shiba Inu'da sular durulmuyor. Shiba ordusu büyük etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.
15:10
28 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shibburn tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Shiba Inu meme tokeninin mevcut dolaşımdaki arzını azaltan işlemlere odaklanan bir kripto para yakım takip platformu, son 24 saat içinde Shiba ordusunun çeyrek milyardan fazla Shiba yakmayı başardığını açıkladı.

Başka Bir Büyük SHIB Yakımı Gerçekleşti

Geçtiğimiz tüm gün ve gece boyunca geri dönüşü olmayan cüzdanlara gönderilen toplam Shiba miktarı, 22 işlemde 276.280.888 Shiba Inu tokeninden oluşuyor. Ayrıca, gizemli bir cüzdan tarafından tek bir transferde aynı miktarda meme tokeni de yakıldı.

toplam 160.549.026 Shiba’ya denk gelen bu yakım dikkatleri üzerine çekti. Yakımlar, şu anda piyasada dolaşan Shiba Inu tokenlerinin miktarını azaltmak için Shiba destekçileri tarafından günlük olarak gerçekleştiriliyor.

Token Yakımı Nedir?

Token yakma, tokenlerin geri çekilemeyecekleri veya harcanamayacakları “burning” cüzdanlarına gönderilmesini, temelde orada kilitlenip dolaşımdan atılmasını, böylece bir kripto paranın dolaşımdaki miktarının daha az hale gelmesini ifade eder. Shiba ordusu, kripto para miktarı azaldığında fiyat performansının yukarı doğru hareket gerçekleştireceğini umarak kripto paralarını yakıyorlar.

Cuma günü ile karşılaştırıldığında, yanma oranı şimdiye kadar %25’in üzerinde arttı. Genel olarak, dolaşımdaki arzdan toplam 410.378.568.111.971 Shiba Inu tokeni yakıldı. Ancak hala dolaşımda 558.186.954.74224 Shiba Inu tokeni bulunuyor ve Shiba ordusunun bunu önemli ölçüde azaltması uzun zaman alacak.

Yeni Platform 300 milyon SHIB Yaktı

PancakeSwap merkezi olmayan borsası SHIBABAE’de işlem gören Binance Akıllı Zinciri (BNB Zinciri) üzerine yapılan spin-off yapısı da Shiba Inu’nun yakılmasında yer alan ekiplerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Yakın tarihli bir tweette, bununla ilgili bir Twitter hesabı olan @SHIBABAEtoken, iki haftadan uzun bir süre önce 139 milyon SHIB yaktıklarını ve kısa süre önce 160 milyon Shiba Inu tokenini yakarak onları geri dönüşü olmayan cüzdanlara gönderdiklerini duyurdu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
130 Dolar Hedefleyen Popüler Altcoin! Bu Sefer Başaracak Mı?
130 Dolar Hedefleyen Popüler Altcoin! Bu Sefer Başaracak Mı?
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!
Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!
En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!
En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!
REI Network Coin Nasıl Alınır?
REI Network Coin Nasıl Alınır?
Kriptonun Tek Boynuzlu Atı Piyasada İstediğini Bulabilecek Mi?
Kriptonun Tek Boynuzlu Atı Piyasada İstediğini Bulabilecek Mi?
Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyecek! Hızla Artıyor!
Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyecek! Hızla Artıyor!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022