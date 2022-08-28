Geçtiğimiz hafta büyük bir fiyat hareketi gerçekleştiren Shiba Inu'da sular durulmuyor. Shiba ordusu büyük etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Shibburn tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Shiba Inu meme tokeninin mevcut dolaşımdaki arzını azaltan işlemlere odaklanan bir kripto para yakım takip platformu, son 24 saat içinde Shiba ordusunun çeyrek milyardan fazla Shiba yakmayı başardığını açıkladı.

Başka Bir Büyük SHIB Yakımı Gerçekleşti

Geçtiğimiz tüm gün ve gece boyunca geri dönüşü olmayan cüzdanlara gönderilen toplam Shiba miktarı, 22 işlemde 276.280.888 Shiba Inu tokeninden oluşuyor. Ayrıca, gizemli bir cüzdan tarafından tek bir transferde aynı miktarda meme tokeni de yakıldı.

toplam 160.549.026 Shiba’ya denk gelen bu yakım dikkatleri üzerine çekti. Yakımlar, şu anda piyasada dolaşan Shiba Inu tokenlerinin miktarını azaltmak için Shiba destekçileri tarafından günlük olarak gerçekleştiriliyor.

Token Yakımı Nedir?

Token yakma, tokenlerin geri çekilemeyecekleri veya harcanamayacakları “burning” cüzdanlarına gönderilmesini, temelde orada kilitlenip dolaşımdan atılmasını, böylece bir kripto paranın dolaşımdaki miktarının daha az hale gelmesini ifade eder. Shiba ordusu, kripto para miktarı azaldığında fiyat performansının yukarı doğru hareket gerçekleştireceğini umarak kripto paralarını yakıyorlar.

Cuma günü ile karşılaştırıldığında, yanma oranı şimdiye kadar %25’in üzerinde arttı. Genel olarak, dolaşımdaki arzdan toplam 410.378.568.111.971 Shiba Inu tokeni yakıldı. Ancak hala dolaşımda 558.186.954.74224 Shiba Inu tokeni bulunuyor ve Shiba ordusunun bunu önemli ölçüde azaltması uzun zaman alacak.

Yeni Platform 300 milyon SHIB Yaktı

PancakeSwap merkezi olmayan borsası SHIBABAE’de işlem gören Binance Akıllı Zinciri (BNB Zinciri) üzerine yapılan spin-off yapısı da Shiba Inu’nun yakılmasında yer alan ekiplerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Yakın tarihli bir tweette, bununla ilgili bir Twitter hesabı olan @SHIBABAEtoken, iki haftadan uzun bir süre önce 139 milyon SHIB yaktıklarını ve kısa süre önce 160 milyon Shiba Inu tokenini yakarak onları geri dönüşü olmayan cüzdanlara gönderdiklerini duyurdu.