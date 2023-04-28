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Shiba Inu topluluğu, kripto para biriminin satış baskısı yavaşladığı için artık rahat bir nefes alıyor. Ayılar, köpek temalı token’ı19 Nisan’dan beri kontrol ediyor, ancak basın zamanında düşüş eğilimi belirgindi. Ancak SHIB, büyük bir geri dönüş için hazır mı?

SHIB Fiyat Modeli!

Son veriler, bazı balinaların düşüşü fırsata çevirip satın aldığını gösteriyor. Bu durum 20 Nisan’da en iyi adreslerin elinde bulunan arzdaki artışla kanıtlandı. Ayrıca bu gözlemin ardından satış baskısı yavaşlamaya başladı. Bununla birlikte balina aktivitesinin potansiyel dezavantajı azaltmış olabileceğini düşündürdü. Bu bulgulara rağmen, Shiba Inu toparlanıp yatay bir fiyat modelinde hareket etmeden önce daha da aşağı yönlü hareket etti. Yazı kaleme alındığında 0,000010 dolardan işlem gördü ve aynı aralıkta destek buluyor.

Ayrıca güçlü bir yükseliş momentumunun olmadığı belirtiliyor, bu nedenle boğaların fiyatı tekrar yukarı çekmedeki başarısızlığı. Elde edilen sonuçlara göre, düşük bir yatırımcı faaliyetinin göstergesi olabilir. Balina faaliyetinin o zamandan beri önemli ölçüde düz olduğu da öne sürüldü. Bu durum hafta başından şimdiye kadar dengelenen MFI’ye de yansıdı. Ayrıca yatırımcı güvenindeki eksiklikle paralel olduğu görüldü.

SHIB Verileri!

SHIB’in ağırlıklı duygu metriği, yazının yazıldığı sırada haftalık en düşük seviyesindeydi. Düşük yatırımcı duyarlılığının etkisi, son yedi gün içinde önemli ölçüde yavaşlayan SHIB’in hacminde belirgindi. Son 24 saatte bir miktar hacim artışı gözlendi, bu belki de yatırımcı faaliyetinin büyümekte olduğunun bir işareti olabilir.

Analistler, hafta sonu boyunca bir hacim dalgası bekliyorlar ve aynı nedenle Shiba Inu’nun ticaret faaliyetlerinde bir yavaşlama yaşamasının nedeni de bu. Çoğu yatırımcının bu hafta çekimser durmasının nedeni, bu hafta açıklanacak olan GSYİH ve PCE verileri. Hacim ve fiyat volatilitesi bu nedenle büyük ölçüde verilerin sonucuna bağlanabilir.