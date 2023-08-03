Shiba Inu 1 Ağustos 2023 tarihinde üçüncü yıldönümünü kutladı. Kripto para sektörünün piyasa değerlemesiyle ikinci en büyük meme token projesinin kullanıcıları Shiba Inu’yu başarısından dolayı tebrik etmek için Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal platformları kullandı.

Shiba Inu’nun başarısını öven tebrik mesajları arasında Web3 alanında bankacılık alternatifi olarak ortaya çıkan dijital ödeme platformu olan Wirex’in tweet’i SHIB kullanımı hakkında ilgi çekici bir keşfi ortaya çıkararak diğer mesajlara göre dikkat çekti.

Wirex, SHIB Hakkında Bir Açıklama Yaptı

Shiba Inu‘yu üçüncü yıldönümünde tebrik eden dijital ödeme platformu, 2022’den bu yana meme kripto platformuyla bir ortaklık kurduktan sonra firmanın 5,5 milyon kullanıcısının ve dünya çapında ise 81 milyondan fazla kullanıcının SHIB satın almasını, takas etmesini ve harcama yapmasını sürekli olarak sağladığını açıkladı.

Shiba Inu ekibi Wirex’ten gelen tebriği kabul etti ve kullanıcılarını bu hizmeti kullanmaya çağırdı.

Buna ek olarak, Wirex tarafından yayınlanan videoda, ödeme platformundaki SHIB kullanıcılarının platformu kullandıkları için anında ödüllendirildiğini ortaya koydu.

SHIB’nin Benimsenmesi Her Geçen Gün Artıyor

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Shiba Inu‘nun benimsenmesinde önemli bir artış oldu. Shibarium Layer-2 beta testnetinden alınan başarılı veriler ve ağustos ayıda Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek olan Blockchain Fütürist Konferansın’da açıklanacak olan duyurular bu durumun en önemli nedenleri oldu.

Shibarium Layer-2’nin ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenirken kullanıcılar bu zaman içerisinde hem SHIB hem de BONE almaya devam ederek ve Shiba Inu ekosisteminde varlık göstererek SHIB’e olan güvenlerini her geçen gün tazeliyor ve koruyorlar.

Tüm bunlarla birlikte SHIB yakımı da gün geçtikçe artıyor. Kullanıcıların kendi rızaları ile gerçekleştirdiği yakım miktarları son dönemde ciddi oranda artış yakaladı.