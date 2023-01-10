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Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanık olurken, kripto para karşıtlığı da artmaya devam ediyor.

J.P Morgan CEO’su Bitcoin’i Hedef Aldı!

J.P. Morgan‘un 41’inci Ekonomi Zirvesi yine büyük ilgi gördü. Farklı kurumların ve ünlü ekonomistlerin katıldığı konferansta konuşma yapan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yine Bitcoin’i hedef aldı. Yönetici, Bitcoin’in “merkeziyetsiz bir saadet zinciri” olduğu iddia etti. Dimon, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik eleştirilerinde son zamanlarda daha sert bir tavır almaya başladı. Ünlü CEO 2017’de, Bitcoin’i bir “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi ve herhangi bir JPMorgan çalışanının, sistemde kripto paralarla işlem yaparken yakalanırsa hemen kovulacağını söylemişdi. O zamandan beri Dimon, duruşunu biraz yumuşattı ve hatta blockchain teknolojisinin işlevsel olduğuna inandığını belirtti. JPMorgan, CEO’sunun kripto paralara karşı olumsuz tutumuna rağmen blockchain ve kripto kervanına katıldı. Banka, müşterileri için kripto para hizmeti vermeye başladı.

Ancak Dimon, Bitcoin‘e yönelik eleştirisinde hala kararlı görünüyor. Dimon, Bitcoin’i asla gerçek paranın yerini alamayacak veya etkili bir ödeme sistemi haline gelemeyecek spekülatif bir “varlık” olarak görüyor. Dimon, kripto para birimlerinin daha çok yasa dışı faaliyetler için kullanıldığını savunuyor ve çoğu insanın bunları yatırım aracı olarak görmesinin riskli olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü yüksek volatilite nedeniyle fiyatları çılgınca yükseliyor ve düşüyor. Dimon artık 2017’de yaptığı gibi kripto paralara doğrudan sert bir şekilde saldırmıyor, ancak yine de onları gerçek değeri olmayan tehlikeli spekülasyon araçlarından başka bir şey olarak görmüyor.

J.P. Morgan Analisti Farklı Düşünüyor!

Kripto para piyasası, kötü günler geçirirken, Bitcoin de ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ancak, JPMorgan Mayıs ayında yaptığı açıklamada Bitcoin‘in değerinin altında olduğunu belirtmişti. JPMorgan’ın araştırma ekibi, BTC’nin adil fiyatının şu anda 38.000 dolar olduğunu tahmin ediyordu. Bitcoin, o zamanlar 29.000 dolardan işlem görüyordu. Amerika’nın en büyük bankası, kripto para birimlerini gayrimenkulün yerine tercih edilen alternatif varlık olarak kabul etti. Mart ayında, JPMorgan’ın küresel piyasalar başkanı Troy Rohrbaugh, bankanın müşterilerle kripto para konusunda hizmet vereye devam edeceğini söyledi. Uzmana göre, Bitcoin’in kötü performansı, temel olarak Federal Rezerv’in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırmaya kararlı olduğu mevcut makro ortama bağlanıyor.