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Senatör Adayı Fenton’dan Bitcoin’e Destek: Eriyen Buz Küpü Gibi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New Hampshire senatör adayı Bruce Fenton, varlığın düzenlenmesinde herhangi bir hükümet müdahalesine karşı çıkarken açık bir şekilde en büyük kripto para Bitcoin'e (BTC) destek çıktı.
14:25
26 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New Hampshire senatör adayı Bruce Fenton, varlığın düzenlenmesinde herhangi bir hükümet müdahalesine karşı çıkarken açık bir şekilde en büyük kripto para Bitcoin‘e (BTC) destek çıktı.

“ABD Doları Eriyen Buz Küpü Gibi”

Fenton, 25 Ağustos’taki New Hampshire ön seçimlerin sonrasındaki ilk tartışma sırasında ABD dolarını eriyen bir buz küpüne benzeterek hükümetin kitleler için para birimi seçimlerine dahil olmaması gerektiğini söyledi. Fenton’a göre, mevcut parasal sistem, Federal Rezerv‘in (Fed) daha fazla para basma politikası ile bozulmuş durumda. ABD Senatör adayı, Bitcoin’in arz limitinin ABD doları ile rekabet ettiğini belirterek şunları söyledi:

İnsanlık tarihi boyunca bize paranın ne olduğunu söyleyecek politikacılara ihtiyacımız olmadı. Binlerce yıldır insanlar, ister altın, ister gümüş veya Bitcoin olsun, bunu anladılar ve gerçek şu ki, paramız şu anda bozulmuş durumda. Politikacılar bozdu. Hesap vermeksizin havadan basabilecekleri sınırsız paraları var. Herkes daha iyi parayı seçme özgürlüğüne sahip olmalı. Eğer seçim yapmak zorunda kalsaydım Bitcoin’i seçerdim. ABD doları eriyen bir buz küpü gibi olduğu için başkalarına da başka bir şey seçmelerini tavsiye ediyorum.

Kripto Para Lobisinin Etkileri

Fenton’ın ön seçimlerden önce kripto paralarda bağış kabul eden ABD politikacıları arasında olduğunu belirtmekte gerekiyor. Özellikle anketler, devam eden ve yavaş yavaş sonuna yaklaşılan ABD’deki kripto para düzenlemeleri tartışmasının ortasında dijital varlıkların merkezde olduğunu gösterirken, farklı oyuncuların dostane düzenleyicilere sahip olmak adına lobi yaptığı görülüyor.

Fenton’un kampanyası için fon sağlayanlar arasında kripto para borsası Kraken‘in CEO’su Jesse Powell da yer alıyor. Özellikle, Powell’ın kripto para yanlısı politikacılara yaptığı tüm bağışlar, siyasi partileri veya ideolojik duruşlarından bağımsız olarak adayları hedef alıyor. Fenton, parasal özgürlüğü teşvik etmek için tamamen düzenlenmemiş bir Bitcoin endüstrisini destekliyor.

Dijital varlıklar Capitol Hill’de önemli bir konu haline geldiğinden, kripto para dostu olarak görülen adaylar kripto para meraklılarından ve yatırımcılarından destek buluyor. Bu durum Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in sunduğu kapsamlı kripto para düzenleme tasarısıyla ilgili olarak ABD Kongresi’ndeki tartışmaların bile önüne geçiyor.

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