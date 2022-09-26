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Kripto para sektörünün en iyi zincir üstü (on-chain) analiz şirketlerinden biri olan Glassnode‘un yaratıcıları, Federal Reserv’in (Fed) yeni bir faiz artırımına gitmesinin ardından Bitcoin’in (BTC) durumunu değerlendirdi.

Bitcoin’e Fed Engeli

Glassnode’un son haber bülteninde kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann, Fed‘in 21 Eylül’de 75 baz puanlık (bps) yeni bir faiz artırımına gitmesinin getirdiği yoğun baskı nedeniyle BTC’nin 20 bin doların altında işlem gördüğünü belirtti. Happel ve Allemann’a göre, Fed’in şahin duruşu kripto para piyasalarındaki temel gelişmeleri gölgede bırakıyor ve Bitcoin’i düşüş trendi ile birlikte etkisini artıran risklerle karşı karşıya bırakıyor:

Hem para politikası hem de düzenleyici gelişmeler kripto paralara karşı rüzgardan başka bir şey sunmuyor.

Glassnode kurucu ortakları, olumsuz makro ortama ek olarak, BTC‘nin düşüş trendi sırasında artan hacmin Bitcoin yatırımcıları için daha fazla acıya işaret edebileceğini belirterek “Spot hacmi düşüş trendini destekliyor ve düşüşün kısa vadede yayılma eğilimi göstereceğine ve geri dönüş için oldukça güçlü bir satın alım baskısının gerektiğini gösteriyor.” notunu düştü.

İkili, ayrıca trader’ların ve spekülatörlerin BTC’den beklentileri konusunda iyimser olmadıklarına dair işaretler verdiklerinin altını çiziyor:

Vadeli işlemlerden spot piyasaya olan hacim oranı bir seviyesinin oldukça altında ve Haziran ayındaki 50 baz puanlık sürpriz faiz artırımından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş eğilimi gösteriyor. Bu gelişme, sisteme olan güvenin ve spekülasyonun azaldığını gösteriyor.

“Geniş Aralıktaki Fiyat Hareketi Sürecek”

Glassnode kurucuları, genel olarak Bitcoin‘in düşüş trendine geniş bir aralıkta hareket ederek devam edeceği tahmininde bulunarak, “J. Powell’ın açıklamalarına göre devam eden 75 baz puanlık faiz artırımı, önceki FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) haftaları ve sistemin durumu Bitcoin’in muhtemelen 17 bin dolar ila 25 bin dolar aralığında işlem görmeye devam etmesine neden olacak. Spot piyasa işlem hacminde bir artış görülse de opsiyonlar ve vadeli işlemler piyasası, yüksek riskli ve düşüşlü rejimde satış baskısına işaret ediyor.” notunu düştüler.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,97 düşüşle 19 bin doların hemen üzerinde, 19 bin 5 dolardan işlem görüyor. BTC, 923 milyar dolar olan toplam piyasa değeri karşısında yüzde 39,2 hakimiyet oranı ile 362.3 milyar dolar değere sahip.