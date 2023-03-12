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Kripto paraların menkul kıymet olup olmadığıyla alakalı SEC ve CFTC bambaşka görüşlere sahip. Peki ETH neden menkul kıymet değildir? SEC’in kripto üzerinde daha fazla yetkiyi elde etmek için verdiği mücadele kripto para yatırımcılarının daha fazla para kaybetmesine neden oluyor. Fakat bu sefer SEC yaş tahtaya bastı.

Ethereum Menkul Kıymettir

Evet, SEC başkanı Gensler tüm altcoinleri menkul kıymet olarak tanımladı ve Bitcoin dışında menkul kıymet olmayan kripto para olmadığını söyledi. Gensler ve diğer ABD’li düzenleyiciler FTX çöküşünden önce Sam’in dolandırıcı olduğunu fark etmedi. Örneğin SEC bu sırada Ripple ve diğer kripto para şirketleriyle uğramakla meşguldü. Tüm enerjisini 3 yıldır stake hizmetlerinin engellenmesi ve altcoinlerin menkul kıymet olarak ilan edilmesine harcıyor. Bu Amerikalılar için de can sıkıcı bir durum.

Yakın zamanda Coinbase CEO’su Brian bunu eleştirirken “dünyanın hiçbir yerinde düzenleyici kurum kripto paraların menkul kıymet olduğunu ispat etmek için bu kadar mesai harcamadı” dedi. Kripto paralar son derece yeni bir teknoloji ve SEC’in inovasyonu engellemeyecek şekilde onu regüle etmesi gerekiyor.

Ethereum Menkul Kıymet Değildir

SEC Başkanının inadının aksine Ethereum ağının yerel kripto para birimi bir menkul kıymet değil. Kripto lobiciliği grubu Coin Center, New York Başsavcısı (NYAG) Letitia James’in aksi yöndeki iddialarına rağmen Ethereum’un (ETH) neden bir menkul kıymet olmadığı hususuna açıklık getiriyor. Başsavcı James, kripto borsası Kucoin’e karşı açılan yeni bir davada, Ethereum’un, sahiplerine kâr sağlamak için üçüncü taraf geliştiricilerin çabalarına dayanan bir menkul kıymet olduğunu savunuyor. Başsavcı ETH’yi “spekülatif bir varlık” olarak adlandırıyor ve önde gelen akıllı sözleşme platformunu, çökmüş kripto projesi Terra (LUNA) ve algoritmik stablecoin UST ile aynı gruba dahil ediyor.

Coin Center’ın iletişim direktörü Neeraj Agrawal ise şunları söyledi;

“Açıkçası, NYAG’nin ETH’nin bir menkul kıymet olduğu yönündeki argümanına katılmıyoruz. Coin Center davayı izleyecek ve görüş bildirmek için bir fırsat olursa değerlendireceğiz. Ether’in değeri ve Ethereum ağının işlevselliği Ethereum Vakfı’na bağlı değildir, bunun yerine binlerce bağlı olmayan geliştiricinin, madencinin ve kullanıcının çabalarından kaynaklanmaktadır… Ön satış ile çalışan ağı birbirine karıştırmak, teknolojiyi ya da yasayı veya her ikisini de yanlış anlamak anlamına gelebilecek kafa karıştırıcı bir analizdir.”

2018 yılında Coin Center, Ethereum‘un neden bir menkul kıymet olmadığına inandığını açıklayan bir blog yazısı yayınladı. Grup, Ethereum’un 2014 yılında yayınlandığında Howey testinin çatallarından birini karşılamış olsa da, ETH’nin bugünkü haliyle bir menkul kıymet olmadığını savundu. Howey çerçevesi altında, bir kişi “parasını ortak bir girişime yatırırsa ve yalnızca organizatörün, sponsorun veya diğer üçüncü tarafın çabalarından kar beklemeye yönlendirilirse” bu işlem bir “yatırım sözleşmesini” temsil eder.