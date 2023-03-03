SEC bir kez daha yargıcı çılgına döndürmeyi başardı. Peki ama neden? Binance ne yapacak?

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SEC Başkanı Gensler birçok altcoinin menkul kıymet olduğu konusunda haklı olabilir. Ancak yargıçları bile çileden çıkarıyor. Çünkü kesinlikle yanlış yaptığı bir şey var. Son örneğini Voyager satışıyla alakalı devam eden bir duruşmada gördük. Daha önce de benzer bir yargıç isyanına şahit olmuştuk. SEC ne yapmaya çalışıyor? Bu işin sonu nereye varacak?

Binance Voyager Satışı

Voyager popüler kripto stake platformlarından biriydi ve LUNA çöküşünün ardından kumarbazlara kredi verdiği ortaya çıktı ve iflas eden Zhu Su gibi müşterileri nedeniyle kendisi de kepenk kapatmak zorunda kaldı. İlk olarak FTX bu şirketi satın almak için harekete geçti ancak aynı kaderi kendisi de yaşadı. Kasım başında iflas etti ve Voyager anlaşması da rafa kalktı. Şimdi Binance, ABD şirketi aracılığıyla Voyager’ı satın almak istiyor. Ancak buna da SEC karşı çıkıyor. VGX’in bir menkul kıymet olduğunu iddia ederek yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmayı bozuyor.

Voyager müşterilerinin önemli bir kısmı satış gerçekleştiğinde parasını platformdan kurtarabilecek ancak Coinbase CEO’su Brian tarafında da ifade edildiği gibi “dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir inatla” karşı karşıyayız. SEC kendi yetki alanları henüz belirginleşmemişken kriptoyu görev edinmeye devam ediyor.

Altcoin Davasında Son Durum

VGX’in de kaderini etkileyecek davada artık yargıç çileden çıktı. Daha önce benzer bir şeyi Ripple davasında da görmüştük. Geçtiğimiz yıl yargıç, SEC’in sürekli argüman değiştirerek, farklı ifadelerle doğruları değil işine geleni hedeflediğini söylemiş çelişkili davranışları nedeniyle düzenleyici kurumu kınamıştı.

Binance U.S’nin Voyager Digital’i satın alma teklifi, bu hafta başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun iflas eden kripto borç verenin satın alınmasına itiraz etmesiyle bazı sorunlarla karşılaştı ve bu da anlaşmanın tamamen askıya alındığına dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak Binance CEO’su Changpeng Zhao, anlaşmaya devam etmekle hala ilgilendiğini belirtti. Binance U.S. geçen yıl Aralık ayında Voyager Digital’in varlıklarını 1,02 milyar dolara satın almak ve iflas eden kripto kreditörünü 11. Bölüm işlemlerinden çıkarmak için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, bu hafta başında kripto borç verenin iflas duruşması sırasında SEC’in itirazıyla karşılaştı. Reuters tarafından yayınlanan bir rapora göre, menkul kıymetler düzenleyicisi Voyager’ın kripto borç verme işinin kayıtsız menkul kıymetlerin satışını içeriyor olabileceğini savundu.

ABD İflas Yargıcı Michael Wiles, SEC’in satın alma anlaşmasına yönelik muğlak itirazlarına itiraz ederek, ajansın mahkemeden söz konusu VGX tokeninin durumunu belirlemek için hiçbir düzenleyici rehber sunmadan herkesin onun izinden gitmesini istediğini söyledi.

“Bu itirazın bir tür örtbas olarak yapıldığı hissine kapılıyorum, böylece daha sonra bu sorunları gündeme getirdiğimizi göreceğiz diyebilirsiniz. Gerçekte hiçbir şey yapmadınız… Ayrıntıları bilmem gerekiyor.”

SEC’e, anlaşmayla ilgili endişelerini dile getiren Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) de katıldı. Binance CEO bu konuda son olarak şunları söyledi;