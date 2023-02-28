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SEC Açtığı Soruşturma ile Yeniden Sahnede! Onlarca Altcoin Delist Edebilir!

Hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sunduğu kripto para hizmetleri nedeniyle soruşturma daveti gönderdiğini açıkladı.
09:04
28 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hisse senedi ve kripto para alım satım platformu Robinhood, kısa süre önce yayımladığı yıllık finansal dosyasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) sunduğu kripto para hizmetleri nedeniyle soruşturma daveti gönderdiğini açıkladı.

Platformda Listelenen Altcoin’ler Delist Edilebilir

Yüksek profilli fintech şirketi Robinhood, SEC‘in yasal işleminin yürüttüğü işe yönelik risklerin zorunlu listesinin bir parçası olarak platformundaki kripto para alım satımlarını durdurmasına yol açabileceğini de kabul etti. Robinhood, “SEC veya bir mahkeme, platformumuzda listelenen herhangi bir kripto paranın menkul kıymet olduğunu tespit ettiğini bildirmesi halinde bu kripto paraların ticaretini kolaylaştırmaya devam etmemizi engelleyebilir (platformumuzda bu tür kripto paraların delist edilmesi dahil).” dedi.

Robinhood, soruşturma davetinin kripto para borsası FTX’in 2022’nin Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmasından kısa bir süre sonra aldığını söyledi. Soruşturma daveti, listelenen kripto paralar, kripto paraların saklanması ve platform operasyonları gibi konularla ilgili. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, Robinhood’un geçerli iç politika ve prosedürler kapsamında analiz edilerek ve ABD federal ve eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında menkul kıymet olmadığına inandığı belirli kripto para için destek sunarak müşteri işlemlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Şu anda Robinhood’ta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Polygon (MATIC), Shiba Inu (SHIB), Avalanche (AVAX), Ethereum Classic (ETC), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC) dahil olmak üzere 20’nin üzerinde kripto para listeleniyor. SEC Başkanı Gary Gensler’in kısa süre önce BTC dışındaki diğer tüm altcoin’lerin birer menkul kıymet olduğunu açıklaması Robinhood’da listelenen altcoin’lerin tehlikede olabileceğini gösteriyor.

Robinhood’un Büyüyen İşi

Robinhood’daki kripto para ticareti piyasadaki düşüşe rağmen son 12 ayda büyüyen bir iş kolu oldu. Hisse senedi ve kripto para alım satım uygulaması, Eylül ayında Circle’ın stablecoin’i USDC’yi fiat parayı temsil eden coin olarak kullandığı kripto para cüzdanını 10 bin iOS kullanıcısının kullanımına sundu.

Şirketin CEO’su Vlad Tenev, 2022’nin Aralık ayında FTX‘in iflasının Robinhood’un pazar payını arttırdığını belirtti. Buna rağmen, kripto para alım satım gelirleri dördüncü çeyrekte çoğu gelir kalemine paralel olarak yüzde 24 düştü. Öte yandan platformdaki kripto para işlem hacminin Ocak ayında toparlandığı ve kripto para fiyatlarının genel olarak yükselmesiyle yüzde 95 oranında arttığı görüldü.

SEC, soruşturma daveti gönderdiği Robinhood’a yasal işlem başlatacak olursa bu piyasa düzenleyicisinin şirketi mahkemeye verdiği ilk dava olmayacak. ABD’li düzenleyici 2020 yılında Robinhood’u müşterilerini gelir kaynakları konusunda yanıltmakla suçlayarak dava açmıştı. Robinhood, 2020’nin Aralık ayında bu suçlamaları çözmek için 65 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Robinhood ayrıca, kara para aklamayı önleme ve siber güvenlik düzenlemelerine uymadığı iddiasıyla New York Finansal Hizmetler Departmanı ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 2022’nin Ağustos ayında 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

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