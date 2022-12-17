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  •   Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 

Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 

Guggenheim Partners adlı 285 milyar dolarlık varlık yönetimi firmasının küresel baş yatırım sorumlusu, kriptolar ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
13:25
17 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Guggenheim Partners adlı 285 milyar dolarlık varlık yönetimi firmasının küresel baş yatırım sorumlusu, FTX‘in çöküşünün ardından kripto para birimlerinde daha fazla düşüş olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

İddia: “Kriptolarda Balon Var”

Bloomberg Television ile yaptığı yeni bir röportajda Scott Minerd, balon koşulları nedeniyle daha fazla kripto kaybının muhtemel olduğunu söylüyor. Minerd konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Biliyorsunuz, bir yıl önce kripto hakkında konuşuyorduk ve yaklaşık 19.000 coin vardı, benim yorumum şuydu: ‘Bu çoğunlukla saçmalık ve bir çöküş olacak’.” sözlerini kullandı. Bu noktada içinde bulunulan durumu internet balonu ile karşılaştıran popüler isim o dönemde olduğu gibi hayatta kalan projeler olacağını da ifade etti.

Olumsuz yorumlara ek olarak Minerd, bazı başarısızlıklara rağmen dijital para birimleri için bir gelecek olduğunu düşündüğünü de ifade ediyor. Para biriminin dijitalleşmesinin henüz emekleme aşamasında olduğunu ifade eden Minerd, bu alanın nasıl gelişeceği konusunun kripto para birimlerini meşrulaştırmak için düzenleyici bir çerçeve gerektireceğini de dile getiriyor. Bu noktada düşüncelerini ise “Bence ilerleyeceğiz. Ve bunun genel ekonomi için dönüştürücü olacağını düşünüyorum.” sözleri ile ifade ediyor.

Kripto Paralarda Son Durum

Minerd, bir sonraki kripto piyasası düşüşünü tahmin edemediğini ancak dijital varlık alanında devam eden spekülasyon miktarı nedeniyle düşüşün geleceğinden oldukça emin olduğunu söyledi.

Bu noktada kolay para kazanma hırsına da değinen popüler isim, düşüşü hem kolay para kazanma hırsının hem de spekülasyonların tetikleyeceğini düşündüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla Minerd’a göre önce tecrübesiz yatırımcıların yara alması beklenebilir.

Bunlara ek olarak NFT’leri hiçbir zaman anlayamadığını ifade eden Minerd, bir düşüş daha beklediğini ama bunun ne zaman olacağını bilmediğini dile getiriyor.

Öte yandan kripto para birimlerine baktığımız zaman bugün altcoin’lerde ciddi bir erime olduğunu görüyoruz. Ethereum son 1 hafta içinde %7 gibi bir geri çekilme yaşadı ve yazının yayına hazırlandığı sırada 1.176 dolardan işlem görüyor.

Bunun yanı sıra toplam kripto para piyasası değeri 806 milyar dolar seviyesinde ve Bitcoin hakimiyeti %39,9 ile %40’a oldukça yakın.

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