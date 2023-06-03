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  •   Santiment Raporu: Bitcoin’deki Düşük Volatilite, XRP’nin Artan Popülaritesi ve LTC’deki Yükseliş!

Santiment Raporu: Bitcoin’deki Düşük Volatilite, XRP’nin Artan Popülaritesi ve LTC’deki Yükseliş!

Özet

  • Santiment, kripto para piyasasındaki son durumu ele alan bir rapor yayınladı.
  • Rapora göre ABD hükümetinin borç tavanı sorununu çözmesi ve borsanın yeniden yükselişe geçmesine karşın Bitcoin'in S&500'e kıyasla düşük bir fiyat performansı sergilediği belirtildi.
  • Öte yandan Santiment raporunda, XRP ve LTC'deki yükselişler ile güncel on-chain verileri değerlendirildi.
16:40
3 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para piyasasındaki son durumu elen alan yeni bir rapor yayınladı. Lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşük volatilite, XRP‘nin son günlerde artan popülaritesi ve LTC‘deki yükseliş de dahil olmak üzere raporda piyasadaki son durum değerlendirildi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Hafta sonuna düşük bir volatilite ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarıyla beraber 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite, Bitcoin’in nispeten yatay seyretmesiyle birlikte hafta sonunda önemli ölçüde düşüşe geçti.

Santiment, Bitcoin’in ABD hükümetinin borç tavanı sorununu çözmesinin de etkisiyle borsadaki yükselişe belirli ölçüde eşlik edemediğini ve fiyat performansı bakımından S&P 500’ün gerisinde kaldığını belirtti. Ancak Santiment’e göre Bitcoin, ilerleyen zaman dilimleri içerisinde borsadaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirebilir:

“ABD Meclisi önemli bir borç tavanı anlaşmasını kabul etti ve bu durum S&P 500’ü Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmasına neden oldu. Kriptonun hisse senetlerinin gerisinde kalmasının ardından yakında BTC’nin de arayı kapatma zamanı gelebilir.”

XRP ve Litecoin’deki Yükseliş

Kripto para piyasası nispeten düşük volatilitede seyretmeye devam etse de XRP ve Litecoin (LTC), hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde çift haneli değer artışları kaydetti.

Santiment, son 19 günlük zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden XRP’nin ağ aktivitesi ve adres etkinliği gibi önemli metriklerin de yükselişte olduğunu bildirdi. Santiment verilerine göre son dönemlerde artan popülaritenin etkisiyle XRP, trend kripto para birimleri arasında yeniden en üst sıralara ulaştı.

Son olarak Litecoin’deki yükselişi de değerlendiren Sanitment, LTC’deki değer artışlarının yanı sıra Litecoin’in zincir içi işlem hacminde ve balina aktivitesinde de önemli artışları kaydedildiğini bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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